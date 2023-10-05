Автобусный маршрут в Челябинске временно изменил конечный пункт

После ремонта разворотной площадки конечная остановка автобусного маршрута вернется на прежнее место
Автобусный маршрут № 9 в Челябинске временно изменил конечный пункт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 6 октября в связи с ремонтом разворотной площадки рядом с остановочным пунктом „ЧТЗ“, автобусный маршрут № 9 временно не осуществляет посадку и высадку пассажиров на проспекте Ленина и улице Танкистов. До окончания работ начальный и конечный остановочный пункт — „Механико-технологический техникум“», — уточнили в пресс-службе.
После завершения ремонта разворотной площадки конечная остановка вернется на привычное место. Пассажирам маршрута следует быть внимательными.
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