Автобусный маршрут в Челябинске временно изменил конечный пункт

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После ремонта разворотной площадки конечная остановка автобусного маршрута вернется на прежнее место Фото:

Автобусный маршрут № 9 в Челябинске временно изменил конечный пункт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 6 октября в связи с ремонтом разворотной площадки рядом с остановочным пунктом „ЧТЗ“, автобусный маршрут № 9 временно не осуществляет посадку и высадку пассажиров на проспекте Ленина и улице Танкистов. До окончания работ начальный и конечный остановочный пункт — „Механико-технологический техникум“», — уточнили в пресс-службе.

После завершения ремонта разворотной площадки конечная остановка вернется на привычное место. Пассажирам маршрута следует быть внимательными.

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Автобусный маршрут № 9 в Челябинске временно изменил конечный пункт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 6 октября в связи с ремонтом разворотной площадки рядом с остановочным пунктом „ЧТЗ“, автобусный маршрут № 9 временно не осуществляет посадку и высадку пассажиров на проспекте Ленина и улице Танкистов. До окончания работ начальный и конечный остановочный пункт — „Механико-технологический техникум“», — уточнили в пресс-службе. После завершения ремонта разворотной площадки конечная остановка вернется на привычное место. Пассажирам маршрута следует быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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