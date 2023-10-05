На закрытой встрече в Екатеринбурге министр РФ предупредил о тяжелых временах

05 октября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Ирек Файзуллин работал в Екатеринбурге 4 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на закрытой встрече с екатеринбургскими застройщиками вечером 4 октября (на форуме 100+ TechnoBuild) дал понять, что некоторые госпрограммы, важные для отрасли, будут сокращены в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал источник в областном кабмине, знакомый с содержанием разговора. По его словам, в самом начале встречи Файзуллин якобы обозначил, что не хотел бы, чтобы детали стали известны СМИ. И присутствовавшие с этим согласились. Поэтому информацией делятся неохотно — даже с коллегами. Известно, что от власти на мероприятии в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» присутствовали зам Файзуллина Никита Стасишин, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, его зам Сергей Швиндт, глава областного минстроя Михаил Волков, мэр Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов. А от застройщиков были «вообще все», заявил собеседник. «Министр обозначил, что 2024-й год будет непростой, стоит быть готовыми к тому, что государство сократит финансирование льготной ипотеки, программ „Формирование комфортной городской среды“ и „Стимул“ (по ней строятся дороги — прим. ред.). Но изменения, конечно, не будут роковыми», — пересказал месседж инсайдер. Другой источник — свидетель беседы — сказал, что не помнит, чтобы упоминалась программа «Стимул». По его словам, некоторые девелоперы задали Файзуллину свои — «сугубо прикладные» — вопросы и получили на них ответы. «В целом разговор был ровный, без резких заявлений и сенсаций. Все разошлись в хорошем настроении», — отметил он. Для сравнения, добавил собеседник, в прошлом году Стасишин на такой же встрече (самого Файзуллина не было) «довольно эмоционально обозначил, что планов развивать „Стимул“ у государства сейчас нет». В пресс-службе Гильдии строителей Урала, которая организует форум, лишь сказали, что на закрытой встрече девелоперы и топ-чиновники «обсуждали системные вопросы отрасли». Подробности не раскрыли. В Минстрой РФ направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на закрытой встрече с екатеринбургскими застройщиками вечером 4 октября (на форуме 100+ TechnoBuild) дал понять, что некоторые госпрограммы, важные для отрасли, будут сокращены в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал источник в областном кабмине, знакомый с содержанием разговора. По его словам, в самом начале встречи Файзуллин якобы обозначил, что не хотел бы, чтобы детали стали известны СМИ. И присутствовавшие с этим согласились. Поэтому информацией делятся неохотно — даже с коллегами. Известно, что от власти на мероприятии в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» присутствовали зам Файзуллина Никита Стасишин, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, его зам Сергей Швиндт, глава областного минстроя Михаил Волков, мэр Алексей Орлов и его заместитель Рустам Галямов. А от застройщиков были «вообще все», заявил собеседник. «Министр обозначил, что 2024-й год будет непростой, стоит быть готовыми к тому, что государство сократит финансирование льготной ипотеки, программ „Формирование комфортной городской среды“ и „Стимул“ (по ней строятся дороги — прим. ред.). Но изменения, конечно, не будут роковыми», — пересказал месседж инсайдер. Другой источник — свидетель беседы — сказал, что не помнит, чтобы упоминалась программа «Стимул». По его словам, некоторые девелоперы задали Файзуллину свои — «сугубо прикладные» — вопросы и получили на них ответы. «В целом разговор был ровный, без резких заявлений и сенсаций. Все разошлись в хорошем настроении», — отметил он. Для сравнения, добавил собеседник, в прошлом году Стасишин на такой же встрече (самого Файзуллина не было) «довольно эмоционально обозначил, что планов развивать „Стимул“ у государства сейчас нет». В пресс-службе Гильдии строителей Урала, которая организует форум, лишь сказали, что на закрытой встрече девелоперы и топ-чиновники «обсуждали системные вопросы отрасли». Подробности не раскрыли. В Минстрой РФ направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.