Путин: Киев хочет разрушить «Турецкий поток», ему помогают англосаксы

05 октября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Киев хочет повторить теракт, разрушивший «Северные потоки», считает Путин Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Украина желает разрушить газопровод «Турецкий поток», и в этом ей помогают англосаксы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Мы продолжаем поставлять газ в Европу по „Турецкому потоку“. Однако украинские террористические группы нацелены на то, чтобы нанести ущерб и этому трубопроводу. Наши корабли обороняют его. Их постоянно пытаются атаковать с помощью беспилотников. Там, где готовятся беспилотные катера, мы слышим английскую речь. Выводы делайте сами», — рассказал Владимир Путин. Он также заметил, что разрушение «Северных потоков» — это акт международного терроризма. «Нас не допускают к расследованию. Результатов расследования до сих пор нет, и, скорее всего, не будет. Кто виноват в этом [разрушении „Северных потоков“]? Американский поставщик энергоносителей на европейский рынок», — подчеркнул Путин. По его словам, сохранившаяся ветка «Северного потока» не работает — это решение правительства ФРГ. «Достаточно нам повернуть вентиль — и газ пойдет. Но они не хотят. Вашингтонский обком не разрешает», — отметил президент России.

Украина желает разрушить газопровод «Турецкий поток», и в этом ей помогают англосаксы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Мы продолжаем поставлять газ в Европу по „Турецкому потоку“. Однако украинские террористические группы нацелены на то, чтобы нанести ущерб и этому трубопроводу. Наши корабли обороняют его. Их постоянно пытаются атаковать с помощью беспилотников. Там, где готовятся беспилотные катера, мы слышим английскую речь. Выводы делайте сами», — рассказал Владимир Путин. Он также заметил, что разрушение «Северных потоков» — это акт международного терроризма. «Нас не допускают к расследованию. Результатов расследования до сих пор нет, и, скорее всего, не будет. Кто виноват в этом [разрушении „Северных потоков“]? Американский поставщик энергоносителей на европейский рынок», — подчеркнул Путин. По его словам, сохранившаяся ветка «Северного потока» не работает — это решение правительства ФРГ. «Достаточно нам повернуть вентиль — и газ пойдет. Но они не хотят. Вашингтонский обком не разрешает», — отметил президент России.