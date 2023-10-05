Путин: Киев хочет разрушить «Турецкий поток», ему помогают англосаксы

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Киев хочет повторить теракт, разрушивший «Северные потоки», считает Путин Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Украина желает разрушить газопровод «Турецкий поток», и в этом ей помогают англосаксы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мы продолжаем поставлять газ в Европу по „Турецкому потоку“. Однако украинские террористические группы нацелены на то, чтобы нанести ущерб и этому трубопроводу. Наши корабли обороняют его. Их постоянно пытаются атаковать с помощью беспилотников. Там, где готовятся беспилотные катера, мы слышим английскую речь. Выводы делайте сами», — рассказал Владимир Путин.

Он также заметил, что разрушение «Северных потоков» — это акт международного терроризма. «Нас не допускают к расследованию. Результатов расследования до сих пор нет, и, скорее всего, не будет. Кто виноват в этом [разрушении „Северных потоков“]? Американский поставщик энергоносителей на европейский рынок», — подчеркнул Путин.

По его словам, сохранившаяся ветка «Северного потока» не работает — это решение правительства ФРГ. «Достаточно нам повернуть вентиль — и газ пойдет. Но они не хотят. Вашингтонский обком не разрешает», — отметил президент России.

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Украина желает разрушить газопровод «Турецкий поток», и в этом ей помогают англосаксы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Мы продолжаем поставлять газ в Европу по „Турецкому потоку“. Однако украинские террористические группы нацелены на то, чтобы нанести ущерб и этому трубопроводу. Наши корабли обороняют его. Их постоянно пытаются атаковать с помощью беспилотников. Там, где готовятся беспилотные катера, мы слышим английскую речь. Выводы делайте сами», — рассказал Владимир Путин. Он также заметил, что разрушение «Северных потоков» — это акт международного терроризма. «Нас не допускают к расследованию. Результатов расследования до сих пор нет, и, скорее всего, не будет. Кто виноват в этом [разрушении „Северных потоков“]? Американский поставщик энергоносителей на европейский рынок», — подчеркнул Путин. По его словам, сохранившаяся ветка «Северного потока» не работает — это решение правительства ФРГ. «Достаточно нам повернуть вентиль — и газ пойдет. Но они не хотят. Вашингтонский обком не разрешает», — отметил президент России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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