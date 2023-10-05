Трамп готов занять пост спикера Палаты представителей Конгресса США

06 октября 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Трампу предложили должность в Конгрессе США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может занять пост спикера Палаты представителей Конгресса на непродолжительный срок. По его словам, это вынужденная мера, пока нет других кандидатов на этот пост от республиканцев. «Пока республиканцы не найдут другого кандидата, я мог бы занять место спикера Конгресса, пока нет долгосрочной кандидатуры. Они сами попросили меня об этом», — цитирует Трампа корреспондент FOX News . Он отметил, что готов приступить к обязанностям, если это будет необходимо. Для этого на следующей неделе ему придется приехать в Капитолий. Трамп ранее обещал помочь с выборами главы палаты, но заявлял, что сфокусирован на борьбе за возвращение в Белый дом. Республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей Конгресса США 4 октября. Позже он подтвердил, что не будет больше претендовать на эту должность. Несмотря на то, что Трамп является фигурантом уголовных дел, он может временно занять это место, поскольку Верховный суд США не запретил ему баллотироваться даже в президенты в 2024 году.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что может занять пост спикера Палаты представителей Конгресса на непродолжительный срок. По его словам, это вынужденная мера, пока нет других кандидатов на этот пост от республиканцев. «Пока республиканцы не найдут другого кандидата, я мог бы занять место спикера Конгресса, пока нет долгосрочной кандидатуры. Они сами попросили меня об этом», — цитирует Трампа корреспондент FOX News. Он отметил, что готов приступить к обязанностям, если это будет необходимо. Для этого на следующей неделе ему придется приехать в Капитолий. Трамп ранее обещал помочь с выборами главы палаты, но заявлял, что сфокусирован на борьбе за возвращение в Белый дом. Республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей Конгресса США 4 октября. Позже он подтвердил, что не будет больше претендовать на эту должность. Несмотря на то, что Трамп является фигурантом уголовных дел, он может временно занять это место, поскольку Верховный суд США не запретил ему баллотироваться даже в президенты в 2024 году.