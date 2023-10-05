05 октября 2023

В Свердловской области объявили в розыск 48-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
Силовики объявили в розыск мужчину за совершение преступления Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) за совершения преступления объявили в розыск 48-летнего Дмитрия Ясакова. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Алапаевский».

«Внимание, розыск! МО МВД России „Алапаевский“ за совершение преступления разыскивается местный житель Ясаков Дмитрий Александрович, 1975 года рождения», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

За какое именно преступление мужчину объявили в розыск полицейские не уточнили. Всех, кто видел свердловчанина или знает, где он находится, просят обратиться по номеру 8(343) 463-42-25 дежурной части отдела или по номеру 02.

Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) за совершения преступления объявили в розыск 48-летнего Дмитрия Ясакова. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Алапаевский». «Внимание, розыск! МО МВД России „Алапаевский“ за совершение преступления разыскивается местный житель Ясаков Дмитрий Александрович, 1975 года рождения», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». За какое именно преступление мужчину объявили в розыск полицейские не уточнили. Всех, кто видел свердловчанина или знает, где он находится, просят обратиться по номеру 8(343) 463-42-25 дежурной части отдела или по номеру 02.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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