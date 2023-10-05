Силовики объявили в розыск мужчину за совершение преступления
В Алапаевске (Свердловская область) за совершения преступления объявили в розыск 48-летнего Дмитрия Ясакова. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Алапаевский».
«Внимание, розыск! МО МВД России „Алапаевский“ за совершение преступления разыскивается местный житель Ясаков Дмитрий Александрович, 1975 года рождения», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
За какое именно преступление мужчину объявили в розыск полицейские не уточнили. Всех, кто видел свердловчанина или знает, где он находится, просят обратиться по номеру 8(343) 463-42-25 дежурной части отдела или по номеру 02.
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