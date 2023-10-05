В Свердловской области объявили в розыск 48-летнего мужчину. Фото

06 октября 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Силовики объявили в розыск мужчину за совершение преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) за совершения преступления объявили в розыск 48-летнего Дмитрия Ясакова. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Алапаевский». «Внимание, розыск! МО МВД России „Алапаевский“ за совершение преступления разыскивается местный житель Ясаков Дмитрий Александрович, 1975 года рождения», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». За какое именно преступление мужчину объявили в розыск полицейские не уточнили. Всех, кто видел свердловчанина или знает, где он находится, просят обратиться по номеру 8(343) 463-42-25 дежурной части отдела или по номеру 02. Фото: сообщество «МО МВД России Алапаевский» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/club194447576

В Алапаевске (Свердловская область) за совершения преступления объявили в розыск 48-летнего Дмитрия Ясакова. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Алапаевский». «Внимание, розыск! МО МВД России „Алапаевский“ за совершение преступления разыскивается местный житель Ясаков Дмитрий Александрович, 1975 года рождения», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». За какое именно преступление мужчину объявили в розыск полицейские не уточнили. Всех, кто видел свердловчанина или знает, где он находится, просят обратиться по номеру 8(343) 463-42-25 дежурной части отдела или по номеру 02.