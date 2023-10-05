05 октября 2023

В Госдуме ожидают «болезненный кризис» для всего мира

Аксаков: в 2024 году может разразиться мировой кризис
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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, портрет, аксаков анатолий
Анатолий Аксаков сообщил, что в РФ нужно быстрее перестраивать экономику, чтобы избежать последствия кризиса Фото:

В 2024 году может начаться мировой кризис. Таким мнением поделился председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, он будет болезненным для всего мира.

«Есть большая вероятность, что в следующем году может разразиться кризис. Мы видим, что в Европе валовой внутренний продукт падает, в том числе из-за санкционных решений против России, они сами себе наступили на ногу <…> Когда это все грохнется, мало не покажется», — заявил Аксаков в беседе с радио Sputnik. Он назвал кризис болезненным для всего мира.

Собеседник подчеркнул, что долг США перед пенсионными фондами превышает 33 миллиона долларов. По словам Аксакова, это полное основания для начала кризиса в регионе.

Депутат отметил, что в РФ необходимо быстрее перестраивать экономику, чтобы минимально зависеть от внешних факторов. Аксаков сообщил, что из-за кризиса начнется процесс самоочищения.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что антироссийские санкции привели к кризису в США, который распространяется и в Европе. Экономист Михаил Беляев отметил, что развитие Африки позволит избежать глобальных кризисов, так как страны континента станут выпускным клапанам для мирового рынка и дадут возможности для роста другим экономикам.

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В 2024 году может начаться мировой кризис. Таким мнением поделился председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, он будет болезненным для всего мира. «Есть большая вероятность, что в следующем году может разразиться кризис. Мы видим, что в Европе валовой внутренний продукт падает, в том числе из-за санкционных решений против России, они сами себе наступили на ногу <…> Когда это все грохнется, мало не покажется», — заявил Аксаков в беседе с радио Sputnik. Он назвал кризис болезненным для всего мира. Собеседник подчеркнул, что долг США перед пенсионными фондами превышает 33 миллиона долларов. По словам Аксакова, это полное основания для начала кризиса в регионе. Депутат отметил, что в РФ необходимо быстрее перестраивать экономику, чтобы минимально зависеть от внешних факторов. Аксаков сообщил, что из-за кризиса начнется процесс самоочищения. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что антироссийские санкции привели к кризису в США, который распространяется и в Европе. Экономист Михаил Беляев отметил, что развитие Африки позволит избежать глобальных кризисов, так как страны континента станут выпускным клапанам для мирового рынка и дадут возможности для роста другим экономикам.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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