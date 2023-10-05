Шадринцам рассказали, за что им приходится платить по новому тарифу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков встретился с жителями села Погорелка Шадринского округа. Ранее там прошел митинг сельчан против новых тарифов на воду, которые выросли практически в два раза. Информация о встрече появилась в официальной группе администрации Шадринского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера вечером провели встречу в селе Погорелка. Вместе с заместителем губернатора Константином Ермаковым обсудили с жителями волнующие их вопросы. Основных — два: организация автобусного сообщения в связи с капитальным ремонтом изношенного моста через реку Канаш по улице Первомайской в Шадринске и тариф на воду, который начал действовать с 16 сентября», — цитируют главу округа Дмитрия Жукова в посте.

Сообщается, что с жителями договорились, что они подготовят свои предложения по пассажирским перевозкам в письменном виде, после чего администрация Шадринска вместе с перевозчиками будут отрабатывать данный вопрос. Между тем, про тарифы на воду в посте указано, что власти приняли претензии сельчан. Однако для решения вопроса в селе необходимо заменить старые трубы на новые. Отмечается, что такая стоимость за куб воды включает в себя аварийное обслуживание, содержание техники и будущую модернизацию.

Ранее URA.RU писало, что жители курганского села вышли на митинг из-за проблем с ремонтом опасного моста. Одной из проблем, которую обозначили протестующие, стал капитальный ремонт моста. С их слов, жители села Погорелка рискуют быть отрезанными от инфраструктуры Шадринска. После митинга, глава округа Жуков встретился с перевозчиками. Позднее массовое собрание привлекло внимание правительства Курганской области. Журналистам также удалось выяснить, что такие тарифы были установлены департаментом регулирования цен региона.

Константин Ермаков (в центре) встретился с жителями села Погорелка, устроившими митинг из-за тарифов на воду Фото: группа «Администрация Шадринского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте»