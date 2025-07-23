Черепаха ушла из дома
Жители микрорайона Восточный в Кургане ищут черепаху, которая пропала из дома. Об этом горожане рассказали в соцсети.
«Потерялась красноухая черепаха. Может кто ее видел в районе улиц Доватора-Крылова», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». Хозяева питомца переживают за его судьбу.
Ранее жители Восточного микрорайона уже находили черепаху, которая пропала в поселке Энергетиков в Кургане. Ее приютили добрые люди, накормили и пустили в тазик с водой.
Красноухая черепаха покинула хозяев
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!