23 июля 2025

В Кургане ищут черепаху, которая сбежала из квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Черепаха ушла из дома
Черепаха ушла из дома Фото:

Жители микрорайона Восточный в Кургане ищут черепаху, которая пропала из дома. Об этом горожане рассказали в соцсети.

«Потерялась красноухая черепаха. Может кто ее видел в районе улиц Доватора-Крылова», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». Хозяева питомца переживают за его судьбу.

Ранее жители Восточного микрорайона уже находили черепаху, которая пропала в поселке Энергетиков в Кургане. Ее приютили добрые люди, накормили и пустили в тазик с водой. 

Красноухая черепаха покинула хозяев
Красноухая черепаха покинула хозяев
Фото:

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Жители микрорайона Восточный в Кургане ищут черепаху, которая пропала из дома. Об этом горожане рассказали в соцсети. «Потерялась красноухая черепаха. Может кто ее видел в районе улиц Доватора-Крылова», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». Хозяева питомца переживают за его судьбу. Ранее жители Восточного микрорайона уже находили черепаху, которая пропала в поселке Энергетиков в Кургане. Ее приютили добрые люди, накормили и пустили в тазик с водой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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