В России изменили срок оплаты ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменения по оплате ЖКХ вступят в силу 1 марта 2026 года
Изменения по оплате ЖКХ вступят в силу 1 марта 2026 года Фото:

В России с 1 марта 2026 года срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги будет изменен: теперь оплату необходимо будет производить не позднее 15-го числа месяца, вместо ранее установленного 10-го числа. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и вопросам ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг переносится на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — отметил Колунов. Его слова приводит РИА Новости

По его словам, данная мера позволит гражданам избежать просрочек и штрафов, так как зарплата у многих поступает на счета после 12-го или 15-го числа. Таким образом, у населения появится больше времени для своевременного исполнения своих обязательств по платежам.

Колунов также подчеркнул, что изменение сроков благоприятно скажется и на деятельности управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов. По его мнению, это позволит оптимизировать процессы планирования и обработки поступающих платежей, а также снизит нагрузку на бухгалтерские службы организаций в первые дни месяца. В результате перенос крайнего срока оплаты на пять дней создаст удобства как для граждан, так и для УК и ресурсоснабжающих организаций, резюмировал парламентарий.

С 1 мая в РФ действуют новые правила оплаты ЖКХ. Подробнее об этом писало URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 1 марта 2026 года срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги будет изменен: теперь оплату необходимо будет производить не позднее 15-го числа месяца, вместо ранее установленного 10-го числа. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и вопросам ЖКХ Сергей Колунов. «С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг переносится на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — отметил Колунов. Его слова приводит РИА Новости По его словам, данная мера позволит гражданам избежать просрочек и штрафов, так как зарплата у многих поступает на счета после 12-го или 15-го числа. Таким образом, у населения появится больше времени для своевременного исполнения своих обязательств по платежам. Колунов также подчеркнул, что изменение сроков благоприятно скажется и на деятельности управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов. По его мнению, это позволит оптимизировать процессы планирования и обработки поступающих платежей, а также снизит нагрузку на бухгалтерские службы организаций в первые дни месяца. В результате перенос крайнего срока оплаты на пять дней создаст удобства как для граждан, так и для УК и ресурсоснабжающих организаций, резюмировал парламентарий. С 1 мая в РФ действуют новые правила оплаты ЖКХ. Подробнее об этом писало URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...