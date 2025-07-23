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00:44
Башенный кран разнесло сильным ветром в Волгоградской области
00:43
Российский военный самолет засекли у побережья Аляски
00:43
В Севастополе обломки дрона упали на пляж
Заявление главного редактора URA.RU на дезинформацию о коллеге
00:32
Россия и Украина провели новый обмен пленными. Видео
00:29
Мединский обвинил украинского политика в нравственной деградации
00:22
День памяти святой равноапостольной княгини Ольги: о чем молиться и как почитать
Третий раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле: онлайн-трансляция
00:14
Россия сделала Украине предложение по погибшим и пленным солдатам ВСУ
00:05
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
00:04
Против разгромивших могилы челябинских подростков завели уголовное дело
В Стамбуле завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине: главное об СВО 23 июля
00:03
Умеров опубликовал видео с переговоров в Стамбуле
00:02
Украинская делегация покинула место переговоров
1
00:00
Мединский раскрыл, что Россия предложила Украине
Как получить 35% на жилье от государства: условия программы «Молодая семья»
00:00
Экс-президента США обвинили в госизмене
23 июля 2025
23:56
Трамп не отдаст конгрессу право вводить санкции против РФ
23:55
Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского
Выплаты беременным студенткам и новые права для белорусов: какие законы подписал Путин
23:53
Россия и Украина договорились об обмене гражданских
23:38
Мэр Орлов меняет облик Екатеринбурга: ради этого вышел в ночи к горожанам. Фото, видео
1
23:34
Переговоры России и Украины прошли на русском языке
Главного редактора telegram-канала Baza отправили в СИЗО: подробности заседания суда и позиция редакции
23:33
Немецкий депутат призвал не бояться Путина
23:32
Россия и Украина завершили переговоры за 40 минут
1
23:28
Продюсера Baza отправили в СИЗО
Путин узнал новости из народа от ценного источника
23:18
Полное видео со вступительным словом главы МИД Турции Фидана на переговорах России и Украины
23:08
Украинцы впервые появились на переговорах с Россией в костюмах. Фото
23:05
Как ухаживать за клубникой после сбора ягод: советы опытного садовода
Поток кадров в Москву перенаправят в регионы
23:02
Турция назвала условие отправки своих миротворцев на Украину
2
23:01
Следователь ответил на главные вопросы по делу о гибели восьми пациентов в медучреждении в Петербурге
22:54
Переговоры России и Украины в Стамбуле перешли в закрытый режим
Сотни чемоданов россиян потеряли на рейсах Turkish Airlines: как найти свой багаж
22:52
Прокуратура заинтересовалась министром культуры после откровенного концерта в Новгороде
22:52
Звезда НХЛ Матвей Мичков съездил к бабушке в родной Пермский край
22:48
В Турции раскрыли конечную цель переговоров между Россией и Украиной
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля: что это такое, риски и мифы
22:46
Главы делегаций России и Украины встретились в Турции
22:44
Путин снизил важнейшую пошлину
22:36
Известный блогер Ларин решил отказаться от российского паспорта
Выплаты до миллиона рублей: в каких регионах России платят больше за рождение ребенка. Инфографика
22:33
Жена Джигана откроет необычное заведение
1
22:27
В шести городах Украины прошли митинги против закона Зеленского о НАБУ
22:26
В офисе банка в центре Петербурга проходят обыски
ВС РФ сделали рывок на севере зоны СВО: карта спецоперации на 23 июля
22:25
Лидера секты «Фалунь Дафа»* Миненкову отправили в колонию
22:22
Белгородскую область атаковали дроны ВСУ: три женщины ранены
22:20
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, ранен ребенок
«Спасибо вам от всего сердца!»: самые яркие моменты жизни и творчества «Принца тьмы» Оззи Осборна. Фотогалерея
22:19
Макрон подал в суд на журналистку за обвинения в адрес жены
2
22:17
Причиной массового заболевания детей в челябинском лагере стал норовирус
1
22:07
Мединский и Умеров начали встречу в Стамбуле
1
Что обсуждали Россия и Украина на прошлых переговорах в Стамбуле: главные результаты
22:07
Защита Трифонова намерена подать апелляцию на его арест
22:05
Финансист объяснил, что такое цифровой рубль и зачем он нужен россиянам
8
21:59
Мэр Тюмени Афанасьев возобновляет спортивную традицию Якушева. Фото
Масштабная DDoS-атака парализовала интернет в Крыму: что известно о сбоях
21:56
Депутат думы ХМАО продал долю в дорожном бизнесе
21:55
Лисички пошли: где собирать и как отличить от ложных
1
21:54
«В 75 появились настоящие отношения»: сын Алибасова раскрыл, как живет отец
Кремль раскрыл, что обсудят РФ и Украина на новых переговорах: что сказал Песков 23 июля
21:52
Шесть беспилотников сбиты над Севастополем
21:40
Как продают вещи миллионерам и раскручивают бренды: программа фэнш-дней в Екатеринбурге
1
21:35
В Госдуме рассказали, какие льготы планируются для ветеранов и фронтовиков СВО
В Кремле назвали масштабы коррупции на Украине
21:33
В России замедлилась инфляция
6
21:15
Путин наделил ФСБ правом самостоятельно создавать следственные изоляторы
21:15
«Мы брали кредит»: сколько стоит осуществить мечту о собственном книжном магазине в Екатеринбурге. Фото
2
Зеленский резко меняет состав делегации, Россия стоит на своем: кто будет на переговорах в Стамбуле
21:12
Путин высказал надежду, что после отпуска Госдума продолжит трудиться с прежней интенсивностью
21:10
С подростками, разгромившими могилы в Снежинске, работают психологи
4
21:03
Сокровищница витаминов: как заготавливать и использовать листья смородины
21:02
Торговля людьми и охота на копателей могил: главное в Кургане за 23 июля
20:49
Осквернение вечного огня, долгая переправа через Обь и старые поезда-бичевозы: события на Ямале 23 июля
20:48
Пермский экспортер GPS-систем увеличил выручку и прибыль на десятки миллионов
20:46
Иноагенту Дудю может грозить статья о госизмене
20:46
В лагере под Екатеринбургом массово отравились дети
1
20:45
Челябинцев в выходные ждет вечеринка на крыше, йога и показ немого кино. Афиша
20:44
Можно ли пользоваться WhatsApp* и Instagram** в рабочих целях после нового закона об экстремизме
20:41
Главреда telegram-канала Baza арестовали на два месяца. Видео
20:38
Главред Baza не признал вину и не собирается скрываться от следствия
20:35
ФСБ сможет создавать собственные СИЗО
7
20:33
Главреда Baza арестовали на два месяца
20:26
В Тюмени выступит любимая группа президента Путина
1
20:24
Мама главреда Baza Трифонова просит не отнимать у нее сына
20:22
Вице-спикер ГД Даванков просит генпрокурора взять дело «Базы» на личный контроль
20:20
«Руслан Николаевич исчез»: коктейль, названный в честь губернатора Кухарука, убрали из меню ресторана в ХМАО
20:13
На тюменской набережной открыли выставку знаменитого писателя
20:11
Следствие просит арестовать главреда Baza Трифонова до 20 сентября
20:09
В Челябинской области аренда загородного дома с прогулкой на сапах обойдется в 10 500 рублей
20:08
Путин утвердил закон об осквернение воинских захоронений
20:01
Жизнь за решеткой и гибель в огне: дети-актеры, жизнь которых сложилась трагически
20:00
Когда любовь важнее бумаг: женщина сражалась за право быть мамой погибшего курганского воина
1
19:59
Алиханов отчитался Путину о промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
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19:58
В Тюмени аллергикам станет тяжелее дышать
19:56
Актер из сериала «Слово пацана» отправился на СВО
2
19:53
Путин продлил срок действия электронной визы до 120 дней
19:50
Корреспондент URA.RU вошла в топ-100 лучших выпускников ПГНИУ
2
19:50
Даванков потребовал отмены нового закона об экстремизме
3
19:45
«Волосы дыбом»: толпы курганцев пришли на автозвуковое шоу. Фото, видео
2
19:44
Новый министр транспорта РФ проверил техническую базу «Уральских авиалиний»
3
19:39
Петербуржец расстрелял двух женщин из лука и скрылся на велосипеде
7
19:35
В свердловские города нужны сотни новых автобусов, первые уже пришли. Фото, видео
1
19:28
Нижневартовск вошел в топ-10 городов России по безналичной оплате в автобусах
19:23
Так рождается фотография: корреспондент URA.RU стала участницей выставки в «Арт-квартале» Кургана. Фото
5
19:21
Минцифры выявило 56 человек, оформивших 1,2 млн активных сим-карт
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19:20
В Тюмени открыли новый стадион
19:18
«В народе бичевоз»: ямальцы жалуются на старые вагоны и отсутствие железнодорожных билетов
1
19:16
Под Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораторию под прикрытием
4
19:15
Путин обязал банки создать универсальный QR-код и перейти на цифровой рубль
6
19:09
Алиханов: серийные поставки Ил-114 начнутся в августе 2026 года
2
19:06
«Вывозили КАМАЗами»: в ХМАО мэрия заявила в полицию о краже земли с территории кладбища
1
19:06
Курганские силовики задержали преступную группу, которая торговала людьми. Видео
2
19:04
Выплаты, льготы и компенсации пострадавшим в зонах радиационных катастроф
19:03
Полярный мишка, Лабубу и выездная «мафия»: в ЯНАО вырос спрос на развлекательные услуги по заказу
19:03
Тюменская поликлиника за полгода выявила 30 случаев рака груди
19:01
Глава Минцифры ответил Путину, как будет работать закон об ответственности за поиск запрещенных материалов
2
19:00
Путин повысил пособие беременным студенткам
19:00
Политологи разоблачают выборные лозунги: что реально важно курганцам
1
18:59
В Италии пройдет национальный день против русофобии
18:53
За осквернение захоронений героев теперь грозит уголовная ответственность
1
18:53
Челябинцам расскажут о сносе домов ради строительства ЖК у ДК «Колющенко»
1
18:50
Группа NEMIGA из Минска второй раз попытается выступить в Перми
18:49
Ветслужба проверила условия содержания собак, воющих по ночам в Нижневартовске
18:49
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
1
18:47
Генетики установили причину необычной внешности мальчика из Свердловской области
18:46
В столице Ямала завершается капитальный ремонт школы искусств
18:46
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
2
18:44
Жители ХМАО услышат легендарные хиты на виниловых пластинках
18:38
Саундтрек для Савина: как в Кургане переложили древние коды и славянские образы в гимн
18:37
Украина перед переговорами с Россией обсудит оборонное сотрудничество с Турцией
18:37
Рогов предположил, где скроется Зеленский после падения его режима
18:37
Екатеринбургская модель посетила дорогущую свадьбу блогера-миллионника. Фото, видео
3
18:36
В Тюмени высадят больше деревьев
18:33
Как выглядит обновленная долина реки Егошихи в Перми. Фото
1
18:30
В деле топ-менеджеров «Макфы» появился важный свидетель
18:29
Следствие требует арестовать сотрудников Baza Трифонова и Лукьянову
18:18
Зеленский назвал главную для Украины тему переговоров в Стамбуле
18:17
В Перми умер врач, который спас тысячи младенцев
18:15
На стихийном кладбище под Курганом, где хоронили бойцов СВО, объявили охоту на черных копателей
1
18:10
Власти ЯНАО проводят оптимизацию департамента для выполнения новых задач
1
18:10
Как тюменцам уехать домой в День города после фейерверка. Схема
18:09
Соседов рассказал, сколько заработал на Пугачевой
1
18:02
Свердловчанам предложили оценить своих мэров
1
18:00
Курганцы увидят на улицах города спектакль-променад от театра драмы. Афиша
5
18:00
Что не так с квартирами для сирот, из-за которых арестовали пермского мэра
17:57
В ХМАО обвалились цены на голубику
1
17:56
Московские ученые создают в Перми произведения искусства из почвы. Фото, видео
17:52
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
1
17:50
Поддержка участников СВО и многодетных семей: депутаты-единороссы назвали главные законы, принятые за полгода
1
17:49
В Тюмени обновят общественный транспорт
17:49
Дочери свердловского бойца СВО отказали в выплате за его гибель
4
17:48
Невеста — звезда реалити, Нагиев в роли ведущего и авто в подарок: как прошла свадьба Литвина за 100 млн
17:46
Экономист Пермского Политеха рассказала о курсе доллара на август
2
17:45
Челябинский губернатор Текслер оценил новейшие агротехнологии на выставке «День поля». Фото, видео
17:45
Адвокат пилотажной группы «Барсы» из Сургута оспорит приговор в окружном суде
17:44
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров
17:42
Путин дал гражданам Белоруссии новые выборные права
17:36
Турагенты назвали самые популярные туры у жителей ХМАО в бархатный сезон
2
17:32
Как изменился рынок новостроек Перми после отмены льготной ипотеки. Инфографика
17:31
Пермские металлурги получили госнаграды за развитие российской промышленности
17:31
В центре Екатеринбурга появился мемориал в честь иконы рок-музыки Оззи Осборна. Фото, видео
17:30
Робот «Богомол» из Миасса произвел фурор на испытаниях Росгвардии. Видео
17:29
В России выявили более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса
6
17:28
В МВД рассказали, куда жаловаться на запрещенный контент
17:26
Пермский лес впервые отправили в Сирию
17:24
Гранит и сталь: какие самые роскошные памятники установили тюменцы для своих домашних животных. Фоторепортаж
2
17:19
Три машины ДПС гнались за подростком на мотоцикле в центре Кургана. Видео
6
17:18
В Тюменской области простились со снайпером, погибшим на СВО
17:13
Посол Австрии завершает свою работу в России
17:12
Лежачего и в живот: в Екатеринбурге отец с сыном жестоко избили 14-летнего школьника. Видео
5
17:10
Поселок в ЯНАО стал лучшим малым населенным пунктом в Арктике
17:05
В центре Кургана рядом с кинотеатром «Россия» запретят парковаться
2
17:04
Ивлеева рассказала о благотворном влиянии исповеди
3
17:02
Daily Mail: сотрудники Пентагона просят об отставке своего начальника
16:50
Экс-политик, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, поднимет флаги над Тюменью в День города
1
16:48
В Перми отключат радио и телевидение
1
16:44
Гроза, ветер и дожди: какая погода ожидается в Кургане и Шадринске 24 июля
16:41
Внуково предложил владельцам тысячи потерянных багажей самим ехать за ними в аэропорт
16:39
Рогов: Украина вербует наемников через посольства в Латинской Америке
5
16:39
Сотни домов в Перми останутся без холодной воды в августе. Инфографика
16:34
В Кургане крупный банк поймали на незаконных спам-звонках
5
16:32
На Ямале появится уникальный тренажер для обучения железнодорожников
1
16:30
Суд отказался смягчать приговор матери из ХМАО, насмерть избившей младенца
16:30
В Тюменской области подешевели земельные участки
1
16:29
Как перекроют дороги в День города в Тюмени. Схема
1
16:27
Володин: России не нужны новые граждане с потребительской позицией
8
16:26
Из Челябинска отправился первый чартер в Хургаду
2
16:25
Киев может лишиться шанса попасть в Евросоюз из-за чисток в НАБУ
16:25
Какие праздники отмечают 24 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день
16:22
Евросоюз пригрозил Трампу ответными пошлинами на товары из США
1
16:21
На очистку городского пруда на реке Ай в Златоусте потратят 111 миллионов рублей
1
16:21
Парализованный пермяк четыре дня провел в квартире с умершей женой
1
16:20
Автор памятника жене Хана Кучума в Тюменской области не пытается его узаконить
16:15
«Пришла мысль убить»: екатеринбуржец убил таксистку и ездил с ее телом, пока не попал в ДТП. Фото
1
16:12
В городах Ямала поменяется ландшафт пешеходных улиц: топ проектов. Скрин
1
16:08
Путин подписал закон о применении принудительных работ как уголовного наказания
16:05
Загадываем желания и ставим цели: как Новолуние во Льве повлияет на жизнь
1
16:05
В Минпромторге сообщили, что «Мирамистин» продолжат продавать и производить в РФ
1
16:04
«Обстановка непростая»: губернатор Моор оценил ситуацию на тюменском рынке недвижимости
5
16:01
Карточка иноагента-рэпера Face* исчезла из базы розыска МВД
1
16:01
Топ-менеджеров «Макфы» Тофана и Паршина оставили в СИЗО до конца сентября
16:01
Губернатор Шумков рассказал о масштабном ремонте школ в Курганской области. Фото
8
16:01
Скандальная легенда даст два бесплатных концерта, один из них под Екатеринбургом: где искать
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16:00
SHOT: более тысячи россиян остались без багажа после рейсов Turkish Airlines
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ФСБ предотвратила теракт в общежитии нефтезавода на Кубани
15:50
В одном из районов ЯНАО началось обновление парка коммунальной техники
15:50
В буферной зоне вокруг Байкала ликвидируют экологически опасный объект
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Зеленский оправдал «российским вмешательством» скандальный закон, вызвавший протесты на Украине
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Украинская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Россией
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Замглавы МИД Украины похвалил российскую делегацию
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В Перми участились случаи продажи энергетиков детям
15:39
Спецслужбы Украины раскрыли неожиданные подробности крушения французского истребителя Mirage 2000
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Пермский Роспотребнадзор назвал главную опасность покупки арбузов на улице
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Представители более чем 50 СМИ прибыли к месту переговоров России и Украины
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Володин сообщил, что едет в Северную Корею
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Украинская делегация прибыла в Стамбул
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Насколько на Ямале востребованы специалисты со знанием китайского языка
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Володин рассказал о благодарности Путина за работу
15:28
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Челябинский губернатор Текслер обсудил с сельской молодежью развитие региона. Фото, видео
15:26
Глава тюменского Роспотребнадзора засветилась в наряде за сотни тысяч рублей. Фото
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В петербургском отделении ББР Банка прошли обыски
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15:20
Организация может получить статус экстремистской из-за приговора руководителю
3
15:15
В Перми трамвай сошел с рельсов. Фото
15:14
Подозреваемого в превышении полномочий мэра Кочево Юркина отправили под арест
15:13
Олигарх устроит грандиозное шоу в своих владениях под Екатеринбургом, зовет звезд
2
15:09
Екатеринбуржцы выстроились в очереди из-за розовых бургеров — их почти не осталось. Фото
4
15:08
Прокуратура выявила 12 СНТ, не платящих за вывоз отходов в Курганской области
5
15:06
ВСУ потеряли в боях за Варачино боевиков двух элитных бригад
15:06
Экстремистские сообщества теперь равны экстремитским организациям
2
15:03
Володин: СВО направлена на спасение Украины
2
15:00
Ямальские следователи объединятся с ветеранами боевых действий
15:00
Курганские автосалоны распродают китайский неликвид, но покупатели не встают в очередь
4
15:00
Переплыть Обь проще, чем добраться до нее: как люди перебираются через главную водную магистраль Ямала
15:00
Minecraft, встреча с Леди Баг и «Собачье сердце»: чем занять ребенка на выходных в Челябинске. Афиша
14:55
Глава СКР поручил доложить о причинах массового заболевания в челябинском лагере
1
14:54
В Минюсте прокомментировали запрет сатанистов* в России
5
14:51
Тюмень признали лидером по экспорту в УрФО
14:49
В МИД РФ назвали отмену концерта Гергиева происками последователей Бандеры
1
14:47
В Сумской и Полтавской области повреждена железная дорога
1
14:46
На Челябинскую область надвигаются грозы
14:43
В России использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством
14:42
Курганский пожарный Шаламов в свободное от работы время спас троих детей и предотвратил взрыв. Видео
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14:41
Песков раскрыл URA.RU цель новых переговоров в Стамбуле
5
14:40
Матери-героини получат дополнительные социальные гарантии
4
14:40
Песков оценил готовность Москвы ко встрече с Зеленским
14:40
Кремль рассказал об ожиданиях от нового раунда переговоров с Украиной
1
14:39
В Пермский зоопарк везут спасенного во Владивостоке гималайского медведя
14:39
Топ-5 популярных озер и рек в Челябинской области, которые нужно спасать. Видео
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14:36
Конфискованные за пьяную езду машины пермских водителей передали МЧС
14:34
Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым
14:33
Названа серьезная опасность буфетов и «шведских столов» на курортах
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14:33
В Салехарде перекроют движение возле спорткомплекса «Северный характер». Карта
14:31
Власти Армении назвали главное условие при национализации предприятий Карапетяна
14:31
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за стихии в Свердловской области
14:30
В Госдуме призвали не блокировать WhatsApp*
14:29
Период по уходу за всеми детьми будет включен в страховой стаж
5
14:26
Один из начальников курганского завода «Корвет» ушел с поста. Инсайд URA.RU подтвердился
1
14:25
Экс-главный тренер «Урала» раскрыл, почему ушел из команды
14:24
«Клан отстраняют от управления городом»: депутата из ХМАО уволили по утрате доверия
14:21
На Украине уничтожено предприятие, работавшее на ВСУ
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WP: Сырский просил Трампа перенести боевые действия на территорию России
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Регионального редактора URA.RU Сергеева отпустили из СК после допроса
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