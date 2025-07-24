Почему нельзя подкармливать огурцы дрожжами: мнение экспертов

На волне советов из блогов дачники часто подкармливают огурцы дрожжами, рассчитывая на быстрый рост и богатый урожай. Но на деле такая подкормка может обернуться лишними проблемами, рассказали URA.RU эксперты.
Что такое дрожжевые подкормки
Дрожжевые подкормки — это растворы, которые готовят на основе обычных пекарских дрожжей, смешанных с водой и сахаром. Их часто используют дачники и садоводы, надеясь, что такие подкормки помогут растениям быстрее расти и будут стимулировать развитие корней и появление плодов.
Идея в том, что дрожжи выделяют разные вещества во время брожения — например, углекислый газ и витамины, которые якобы полезны для растений. Однако на самом деле растения напрямую не усваивают эти вещества из дрожжей, а подкормки могут менять состав почвы.
Почему дрожжи вредны для огурцов
Дрожжи в почве не работают как удобрение, рассказал URA.RU кандидат биологических наук и директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов.
«Растения не могут усвоить белки и углеводы из дрожжей. Они впитывают воду с растворенными минералами. А дрожжи в почве быстро погибают и разлагаются бактериями, сбивая микрофлору. Вместо удобрения это превращается в приманку для мух и дрозофил», — отметил он.
Смирнов добавил, что ни одно тепличное хозяйство в России, выращивающее огурцы, не использует дрожжи, ведь они не дают реального эффекта.
Садовод-блогер и автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере» Светлана Самойлова придерживается того же мнения: дрожжевые подкормки нередко вредят огурцам, хотя в интернете их активно рекомендуют.
«Советуют в начале лета использовать дрожжи, чтобы вызвать активный рост, а в августе — чтобы получить вторую волну урожая на молодых побегах. Но в реальности дрожжи мгновенно забирают из почвы калий и кальций. Без них огурцы начинают расти кривыми. Это видно уже к середине августа», — пояснила Самойлова.
Она подчеркнула, что для нормального формирования плодов огурцам очень важны калий и кальций, которые и так быстро расходуются в середине сезона. Дрожжи же ускоряют их вымывание, и если не подкармливать почву, урожай выйдет слабым и некачественным.
Альтернативы дрожжам
Смирнов настаивает, что дрожжи неэффективны и вредны для огурцов. Вместо них биолог советует использовать органические методы, которые действительно работают.
«Гораздо эффективнее и дешевле использовать мульчу, сидераты или компост. Эти методы улучшают структуру почвы, поддерживают полезную микрофлору и дают растениям необходимые питательные вещества, которых нет в дрожжах», — объяснил он.
Никакие тепличные хозяйства, выращивающие огурцы, не применяют дрожжи, потому что это просто не дает результата, добавил эксперт.
Самойлова рекомендует отказываться от дрожжевых подкормок в пользу натуральных настоев и удобрений, которые не истощают почву.
«Абсолютно бесплатное, но при этом эффективное удобрение — это настой травы или зеленое удобрение. Можно заменить настоем навоза или готовым гумусом. Такие подкормки не только насыщают почву, но и улучшают ее структуру», — рассказала Самойлова.
Садовод советует перед использованием подкормок убедиться, что огурцы получают достаточно калия и кальция, а также применять зольный раствор или двойной суперфосфат для компенсации минералов, которые дрожжи быстро вымывают из почвы.
Чем подкормить огурцы в августе
В августе огурцы все еще дают плоды, поэтому им нужно помочь питанием, чтобы оставаться здоровыми и давать хороший урожай. Особенно важны калий и фосфор. Они способствуют укреплению корневой системы, повышению устойчивости к заболеваниям и продлению плодоношения.
Минеральные удобрения
- Суперфосфат: Содержит фосфор, который способствует развитию корневой системы и улучшает цветение. Растворите 1 столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и поливайте растения под корень.
- Калийная селитра: Обогащает растения калием, что повышает их устойчивость к заболеваниям и улучшает качество плодов. Растворите 30 граммов удобрения в 15 литрах воды и используйте для полива.
Органические удобрения
- Настой травы: Наполните емкость на 2/3 скошенной травой (например, крапивой, одуванчиками), залейте водой и настаивайте пять дней. Перед использованием разведите настой водой в соотношении 1:10 и поливайте растения под корень.
- Древесная зола: Содержит калий и микроэлементы. Растворите три столовые ложки золы в литре воды, настаивайте две недели, затем поливайте огурцы под корень.
Внекорневая подкормка
- Раствор борной кислоты: Растворите пять граммов борной кислоты в пяти литрах воды и опрыскивайте растения рано утром или вечером, чтобы избежать ожогов.
Биологические препараты
- Фитоспорин или Триходермин: Их используют для профилактики и лечения грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса. Применяйте согласно инструкции на упаковке.
Уход за растениями
- Обрезка: Удаляйте старые и поврежденные листья, чтобы улучшить вентиляцию и предотвратить распространение заболеваний.
- Полив: Регулярно поливайте растения, избегая переувлажнения, чтобы предотвратить корневые гнили.
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