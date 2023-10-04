Решение повысить тарифы на воду в два раза приняли курганские власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тарифы на воду, из-за которых жители села Погорелка Шадринского округа вышли на массовое собрание, были установлены департаментом регулирования цен Курганской области. Соответствующее постановление корреспондент URA.RU нашла на портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом „О водоснабжении и водоотведении“ департамент регулирования цен и тарифов Курганской области постановляет: применить при установлении тарифов на питьевую воду для потребителей предприятия „Водолей“ с календарной разбивкой метод индексации. Тарифы действуют с 16 сентября 2023 года по 31 декабря 2027 года», — указано в постановлении департамента.

Сообщается, что до конца 2023 года жителям придется платить 71,53 рубль за куб воды. Как указано в постановлении, показатель постепенно будет подниматься и в 2027 году достигнет отметки в 76,18 рублей. В официальном документе также указано, что данный тариф установлен за питьевую воду, однако жители с этим не согласны. Со слов шадринцев, они пользуются технической водой.

Ранее URA.RU писало, что в селе Погорелка жители вышли на митинг из-за проблем с общественным транспортом и тарифами на воду. Со слов сельчан, цены за куб воды выросли почти в два раза. Жители также были недовольны тем, что из-за капитального ремонта моста они будут отрезаны от Шадринска. После этого глава округа Дмитрий Жуков провел встречу с местными перевозчиками. Ситуацией с митингующими сельчанами также заинтересовались в правительстве Курганской области.

Для жителей села в Шадринской округе установили тарифы на воду в два раза выше, чем предыдущий Фото: скрин постановления с портала правовой информации