На юге России почти десять аэропортов временно прекратили работу

Восьми аэропортам на юге России, включая Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов, временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь Росавиации Антон Кореняко. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полетов. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.
Ранее telegram-канал Shot заявил, что в ночь на 25 июля в Ростовской области была зафиксирована атака беспилотников. Сообщений об ударах со стороны украинских дронов не поступало, однако в ряде населенных пунктов региона функционируют системы ПВО, пишет «Царьград». По меньшей мере семь взрывов прозвучали в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.
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