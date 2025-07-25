На юге России почти десять аэропортов временно прекратили работу

Восемь аэропортов на юге России объявили план «Ковер»
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Сразу в восьми аэропортах России объявлен план «Ковер»
Сразу в восьми аэропортах России объявлен план «Ковер» Фото:

Восьми аэропортам на юге России, включая Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов, временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь Росавиации Антон Кореняко. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полетов. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Ранее telegram-канал Shot заявил, что в ночь на 25 июля в Ростовской области была зафиксирована атака беспилотников. Сообщений об ударах со стороны украинских дронов не поступало, однако в ряде населенных пунктов региона функционируют системы ПВО, пишет «Царьград». По меньшей мере семь взрывов прозвучали в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.

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Восьми аэропортам на юге России, включая Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов, временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь Росавиации Антон Кореняко. Сообщение он опубликовал в своем официальном telegram-канале. В ведомстве уточнили, что такие меры необходимы для поддержания безопасности полетов. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно. Ранее telegram-канал Shot заявил, что в ночь на 25 июля в Ростовской области была зафиксирована атака беспилотников. Сообщений об ударах со стороны украинских дронов не поступало, однако в ряде населенных пунктов региона функционируют системы ПВО, пишет «Царьград». По меньшей мере семь взрывов прозвучали в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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