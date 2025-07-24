Курс доллара после новой ставки ЦБ спасет бюджет

Динамика курса доллара по отношению к рублю останется незначительной до конца лета даже после прогнозируемого аналитиками снижения ключевой ставки Банка России. Окончательное решение по ней примут 25 июля на заседании совета директоров ЦБ РФ. Как рассказали эксперты URA.RU, российская валюта ослабнет, зато в перспективе решит проблему дефицита госбюджета.
На ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ обсудят снижение ключевой ставки, скорее всего, на один или два пункта, считает доцент кафедры регулированной деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб. «Это связано со снижением уровня инфляции внутри страны, которая постепенно достигает комфортных для людей показателей», — добавил экономист.
Так, с 15 по 21 июля снижение потребительских цен в России составило 0,05%, о чем свидетельствуют данные Росстата. Такая недельная дефляция зафиксирована впервые в 2025 году. Годовая инфляция к 21 июля замедлилась до 9,17% против 9,34% на 14 июля, по данным статистического центра.
«Снижение ключевой ставки на один или два пункта отразится на курсе доллара по отношению к рублю, но незначительно. Скорее всего, к концу лета он достигнет 79-80 рублей. Это означает низкую волатильность торгов американской валюты до конца летнего сезона с тенденцией к незначительному ослаблению рубля», — отметил Твердохлеб.
Снижение ставки — один из факторов ослабления рубля, потому что оно приведет к падению процентных ставок на рынке кредитования, сообщил экономист. «Как следствие, это повысит спрос, например, на потребительские кредиты, поскольку тогда они станут чуть доступнее. Уменьшение ставок в рублях увеличит интерес к инструментам в других валютах, таким как облигации, валютные депозиты», — рассказал экономист.
Однако денежно-кредитная политика в РФ продолжает оставаться жесткой, и снижение ключевой ставки на один или два пункта сильно ее не изменит, полагает Твердохлеб. Это видно по динамике торгов американской валюты с начала этой недели. Так, 21 июля доллар стоил 78,31 рубля, 22-го — 78,33, 23-го — 78,09, а 24-го — 78,45.
«Курсовая динамика — рыночное явление, которое тесно связано со спросом и предложением, в том числе и на рынке кредитования. Кстати, интересно, что сейчас рубль не ослабевает даже в период летних отпусков, во время которых граждане уезжают за границу, где меняют нашу валюту на иностранную, хотя раньше ситуация была противоположной», — отметил экономист.
Незначительное колебание доллара по отношению к рублю на фоне снижения ключевой ставки сохранится, в том числе из-за комфортных условий для экспортной деятельности, пояснил эксперт Твердохлеб.
«На данный момент нет серьезных предпосылок для снижения валютных потоков по международным товарным операциям, даже на фоне санкционного давления. И я не вижу их и до конца лета», — подчеркнул Твердохлеб.
Экономист, председатель Центрального банка РФ с 1995 по 1998 год Сергей Дубинин ожидает снижения ключевой ставки только на один процент. Он не сказал, в каком коридоре будет держаться курс доллара по отношению к рублю. «Но я думаю, что его колебание продолжит оставаться незначительным с перспективой к ослаблению нашей валюты. Хотя в настоящий момент для международной экономики большое значение имеет именно рубль, как и валюты дружественных нам стран, например, Китая. Поэтому в перспективе до конца года можно прогнозировать его укрепление», — рассказал экономист Дубинин.
Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев также ожидает изменение ключевой ставки ЦБ, только, по его мнению, она может снизиться не до 19 или 18, а даже до 17%.
«Учитывая снижение ключевой ставки ЦБ на три пункта, курс доллара по отношению к рублю может достигнуть 85-90 рублей, что означает ослабление нашей валюты», — отметил он.
Такой прогноз экономист Разуваев связывает и с дефицитом федерального бюджета. В первом полугодии 2025 года он составил 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП, по данным Минфина РФ. Его размер достиг годового прогноза всего за шесть месяцев. «Исходя из слов председателя Совфеда Валентины Матвиенко, власти собираются идти на секвестр (пропорциональное снижение всех расходных статей бюджета на определенную долю — прим. ред.). А это спровоцирует трудности для экономического роста. Я надеюсь, что проблему дефицита бюджета будут решать через девальвацию», — выразил свою позицию экономист, приводя слова Матвиенко о необходимости жесткой экономии при формировании бюджетов РФ на пленарном заседании СФ 16 июля 2025 года.
По словам экономиста Разуваева, ослабление рубля как раз необходимо для решения проблем с бюджетом, который во многом формируется за счет доходов, а именно валютных поступлений от внешнеэкономической деятельности, объяснил Разуваев. «В том числе это хорошо для фондового рынка, основу которого как раз составляют экспортеры», — добавил он.
Однако для рядовых граждан выгодно только укрепление рубля, потому что это снижает темпы инфляции и стоимость импортных товаров, сообщил Разуваев. «Но только если среди них нет владельцев акций или покупателей золота — этот драгоценный металл только дорожает в рублях. Кстати, в России — 37 млн инвесторов, а значит в нашей стране как минимум достаточно людей, которые выигрывают от ослабления нашей валюты. Надеюсь, что к концу года курс доллара будет составлять 100 рублей», — резюмировал экономист.
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