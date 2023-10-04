Глава курганского округа после митинга жителей встретился с перевозчиками

Глава Шадринского округа Дмитрий Жуков встретился с местными перевозчиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Шадринского муниципального округа Курганской области Дмитрий Жуков встретился с местными перевозчиками. Поводом для собрания стал митинг жителей села Погорелка, которые, по словам собравшихся, рискуют быть отрезанными от города. Информацию о встрече корреспонденту URA.RU сообщили в администрации Шадринского округа.

«Сегодня глава нашего округа Дмитрий Жуков встретился с перевозчиками, обслуживающими маршруты №101 Погорелка — ж/д вокзал и №104 Погорелка — Ключи, чтобы обсудить вопросы, возникающие в связи с закрытием моста через реку Канаш в Шадринске на ремонт. Как отметили представители предприятий, обеспечивающих перевозку пассажиров, Александр Гомзиков и Игорь Слободчиков, изменения в расписание с учетом пожелания пассажиров можно будет внести», — рассказали URA.RU в администрации округа.

Капитальный ремонт моста является вынужденной мерой, так как дальнейшее движение здесь могло угрожать безопасности самих шадринцев. Жуков также обсудил с перевозчиками вопрос дополнительных рейсов. По информации от администрации, всего из села Погорелка организовано 18 рейсов. Вечерние, согласно анализу перевозчиков, является убыточным, так как в это время в село едет всего пара человек. В администрации пояснили, что дополнительные рейсы удастся ввести при достаточном пассажиропотоке.

Ранее URA.RU писало, что жители шадринского села вышли на митинг из-за проблем с ремонтом опасного моста через реку Канаш. Собравшиеся заявили, что в случае закрытия моста они будут отрезаны от города. Власти начали капитальный ремонт моста после жалоб жителей.