Пермская полиция раскрыла убийство 23-летней давности

В Пермский край этапирован мужчина 1986 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства в 2001 году. В подростковом возрасте он вместе с двумя сверстниками и взрослым мужчиной отправился из Кургана в Москву на пригородных поездах в поисках заработка.
«Во время одной из поездок компания познакомилась с 63-летним жителем Перми. Новый знакомый пригласил их к себе домой, где в процессе совместного распития алкогольных напитков 15-летний подросток нанес хозяину многочисленные смертельные удары ножом. После этого он совместно с остальными знакомыми украл вещи погибшего и скрылся с места преступления», — сообщают в своих telegram-каналах ГУ МВД России и СУ СКР по Пермскому краю.
Вскоре после совершения преступления установить личность виновного не удалось. Однако в 2025 году благодаря современным криминалистическим технологиям сотрудники полиции и следственного комитета смогли идентифицировать подозреваемого, который на тот момент уже отбывал наказание за иные преступления в исправительной колонии Омской области.
Оперативники уголовного розыска выехали в регион и при поддержке сотрудников ФСИН получили признательные показания. Сейчас Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по пункту «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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