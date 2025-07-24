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02:48
ВСУ пытаются атаковать дронами Ростовскую область
02:37
Цены на овощи и яйца рухнули в Свердловской области
02:35
В Affaritaliani посчитали невозможным вступление Молдавии в ЕС из-за Санду
Михаила Гусмана уволили из ТАСС после 30 лет работы: чем он известен
02:25
В Сургуте подрядчик на несколько лет затянул ремонт спортивного цента
02:16
Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне
02:02
В Курганской области резко увеличилось количество рысей
1
Заявление главного редактора URA.RU на дезинформацию о коллеге
01:56
Зеленский отказался от предложенной им реформы после массовых протестов
1
01:53
Подросток спрыгнул с моста в Перми ради видео в TikTok. Видео
01:45
В Тюмени УК объединились для помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Starlink перестал работать в зоне СВО и в мире: почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска
01:40
В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов
01:32
Монсон осудил спортсменов из РФ, которые поменяли гражданство
1
01:21
США выделят Украине миллионы долларов на обслуживание ПВО
Против Зеленского разработан трехэтапный план свержения: главное об СВО к 24 июля
01:05
Бойцам ВСУ отключили Starlink на всей линии фронта
01:02
В Пулково сделали объявление для авиапассажиров Turkish Airlines
01:02
На Ямале врачи впервые удалили пациенту крупную опухоль в легком. Фото
Работал в банке, снимался в фильмах и был легендой: как жил знаменитый рестлер Халк Хоган
00:46
Отбор стекла, пластика, бумаги и металлов: к раздельному сбору мусора привлекают все больше пермяков
1
00:44
Франция впервые признала спорные территории, из-за которых началась война
00:20
Пентагон выделит миллионы долларов на обучение украинских военных медиков
Полсотни погибших в результате катастрофы с Ан-24: страшные кадры с места ЧП. Фоторепортаж
00:08
Свердловского преподавателя ВУЗа поймали на взятках и арестовали имущество на 5 миллионов
2
00:07
Молодежь не идет работать в библиотеки Курганской области
2
00:04
Надо ехать в соседнюю деревню за услугой: в пригороде Перми закрылось отделение почты
Путин напомнил миру, в чьих руках сегодня главная ядерная кнопка
24 июля 2025
23:59
В Нижневартовске на несколько дней полностью перекроют перекресток
23:55
Суд арестовал еще двух полицейских по делу telegram-канала Baza
23:42
В Перми под окнами многоквартирного дома нашли труп
Мощные пожары и сотни эвакуированных: что происходит на Кипре. Фоторепортаж
23:39
Мишустин сменил одного из топ-менеджеров ТАСС
1
23:36
Forbes: российская нефть может спасти Китай
6
23:32
Автобусы и троллейбусы изменят маршруты в центре Челябинска. Схема
Чем грозит передача Зангезурского коридора американской ЧВК
23:26
Член Российского футбольного союза ушел добровольцем на СВО
1
23:16
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области
23:08
В Тюмени русло мелеющей Туры очистят от мусора
1
«Один из самых страшных пожаров»: жители Кипра рассказали об обстановке в Лимассоле. Видео
23:01
Финансист раскрыл, упадут ли проценты по кредитам в случае снижения ключевой ставки
1
22:57
Reuters раскрыл, когда Россия ужесточит запрет на экспорт бензина
1
22:55
В Екатеринбурге еще одного участника «адской автомойки» отправили в СИЗО
Россия предложила Украине изменить формат переговоров
22:53
При пожаре в ТЦ Новошахтинска погибли люди
22:51
Как крестьянский сын стал великим: жизнь и судьба Василия Шукшина
2
22:43
В Тюменской облдуме ждут пополнения из правительства и мэрий
ЭКОПРИЕМ: ПЦБК выводит переработку макулатуры на новый уровень
22:39
Эксперт рассказал, что делать россиянам со сбережениями после снижения ключевой ставки
1
22:38
Нет договора и зарплаты, нарушен график: с какими трудностями пермские подростки столкнулись на работе
1
22:37
Путин сделает Китаю роскошный подарок, который приведет США в ужас
2
Курс доллара после новой ставки ЦБ спасет бюджет
22:25
Кобзев опубликовал список членов экипажа разбившегося над Тындой самолета
22:22
Ответственных за порядок в армии будут судить за стомиллионный ущерб
1
22:08
FT: Германия будет ежегодно привлекать на военную службу десятки тысяч 18-летних
2
Минздрав предложил ввести комиссии для частоболеющих россиян: как оформить больничный лист в РФ
22:00
В Кургане молодой человек сломал розы в клумбе на глазах у подруги. Видео
2
22:00
Скандал с наркотиками, бесплодие и три ребенка: звезде «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой — 45
1
21:50
Суд отправил за решетку управделами челябинского правительства Менжинского
Путин лично приехал проститься с главой ВС Подносовой: как проходила церемония. Фоторепортаж
21:45
Увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА в Сочи
21:33
Путин встретился с главой ВТБ Костиным
21:32
Миллиардер ушел с руководящего поста, глава минобра утвердил ректора: главное в Кургане за 24 июля
2
Осужденный генерал Попов получил орден за заслуги: что о нем известно, история уголовного дела
21:28
Звезда российских сериалов Валерий Смирнов умер на 71 году жизни
21:27
Что изменится для владельцев садов и дач с 1 сентября 2025: мнение юриста
21:21
Свердловские депутаты перевыполняют план Путина: ТОП самых многодетных
5
Что делать россиянам, оказавшимся в Таиланде во время вооруженного конфликта с Камбоджей: инструкция
21:20
Пенное шоу и бесплатный попкорн: куда сводить детей в Тюмени на День города. Афиша
21:18
Польша разрешила применение запрещенного оружия
1
21:10
Приговор экс-главе фонда жилстроя округа, итоги работы МВД: события на Ямале за 24 июля
Удар ВСУ по Сочи, жертвы среди мирных жителей и жесткий ответ Кремля: карта СВО на 24 июля
21:10
Как использовать компост в качестве удобрения: советы садовода
21:06
Московский суд отправил в СИЗО челябинского министра имущества Белоусова
21:06
Уволен главврач свердловской больницы, поставивший под сомнение реформу министра
4
21:00
Президент Литвы дал премьеру две недели до увольнения
20:56
Легендарный рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года
7
20:56
Жгучие укусы и личинки под кожей: как спастись от оводов — мнение дерматолога
1
20:48
Пермский агрохолдинг отсудил у властей жилой дом
20:47
За вывоз мусора на западе Свердловской области будет отвечать компания властей
20:47
Путин встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
20:46
В СК раскрыли, сколько иностранных наемников воевали на стороне Украины
20:45
Скончался Халк Хоган
1
20:45
Шестеро на мандат: где будет самая жесткая конкуренция на челябинских выборах
20:42
Польша может установить противопехотные мины у российских границ
2
20:40
Курганские VIP рассказали, где обсуждают важные дела и планируют ли переходить в нацмессенджер Max
1
20:39
Грибок-убийца: как спасти огород от фитофторы — советы биолога
20:35
Администрация президента РФ ответила на слова Алиева об Украине
1
20:32
Бывший вице-мэр из ХМАО покинул пост главы дочерней компании Вексельберга
20:32
Мэра пермского округа лишили членства в «Единой России» после ареста
20:30
Вкусы власти: кулинарные секреты ямальских политиков
1
20:29
Зрители скупили все билеты на премьеру нового спектакля для взрослых Тюменского театра кукол
20:28
Басманный суд арестовал бывшего челябинского вице-губернатора Богашова
20:25
Жителей ХМАО зовут подрабатывать на сборе дикоросов за 400 тысяч рублей
20:24
Финансист предположил, какой будет ключевая ставка к концу года
2
20:22
Полицейского по делу telegram-канала Baza арестовали
20:20
Пашинян направил телеграмму Путину из-за трагедии АН-24
20:20
Неизвестные факты о легендарном главе из ХМАО, которого называют самым счастливым мэром России
1
20:17
Ямальский мэр выехал в отдаленный район муниципалитета
1
20:15
Почему нельзя подкармливать огурцы дрожжами: мнение экспертов
1
20:12
Пермский турагент рассказал опасно ли лететь на отдых в Таиланд из-за конфликта с Камбоджей
1
20:10
Алиев обратился к Путину после крушения самолета Ан-24
1
20:08
В Тюмени начали праздновать День города
1
20:04
МЧС объявило штормовое предупреждение в ХМАО
20:01
В Польше заявили, что Россия может нанести мощный удар по промышленности Украины
3
20:01
Челябинцу в Греции грозит 118 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов
20:00
ВС РФ освободили Зверево и Новоэкономическое в ДНР
20:00
Высокая зарплата и важная миссия: за работу оператором БПЛА курганцам готовы платить до 480 000
1
19:54
Частных перевозчиков Екатеринбурга обяжут менять «ПАЗики» на большие автобусы
19:51
Глава минобра РФ Фальков утвердил ректора главного курганского университета
1
19:39
Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Курской области
19:36
Жильцы дома в центре Екатеринбурга два дня сидят без света, а УК игнорирует их
19:36
Салехард пополнился новой дорожной техникой
19:30
Спикер челябинского заксобрания Гербер раскрыл, куда заходит по пути на работу
19:30
В ХМАО на выборы в думу высадился десант варягов от КПРФ
19:28
Старейшую пермскую типографию объединят с новосибирской компанией
19:28
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе АН-24
19:28
Жители ХМАО выиграли в лотерею почти 740 миллионов рублей
19:27
Горьковский автозавод перейдет на четырехдневную рабочую неделю
3
19:20
Путин назвал основу морских стратегических ядерных сил России
19:16
В ЯНАО построят полицейский участок за 634 миллиона рублей
19:16
Алиев связался с Путиным в связи с крушением АН-24
19:16
Из Турции депортировали россиянина, находящегося в международном розыске
5
19:11
В Тюмени перекроют Туру из-за праздничного салюта в честь Дня города. Карта
19:11
В курганском музее показали героев войны, среди которых оказался родственник сенатора Муратова. Фото
19:10
«Звезда на груди и миллион в кармане»: кто может получить звание «Мать-героиня»
19:08
СК заявил об изъятии документов в авиакомпании, чей самолет потерпел крушение
19:03
В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам
18:59
Путин разрешил поднять флаг на новом атомоходе «Князь Пожарский»
18:56
В ХМАО выросли цены на продукты первой необходимости
18:56
ТАСС: в РФ с 1 августа могут ввести запрет на экспорт бензина для производителей
1
18:56
В Тюменскую область массово едут мигранты
18:54
Кухарук дал старт федеральной образовательной программе в ХМАО
18:52
В Челябинске досрочно сдали парк в Курчатовском районе
18:52
Гендиректор авиакомпании «Ангара» подтвердил обыски в офисе
18:52
Копят на гаджеты и помогают семьям: в ЯНАО тысячи подростков вышли на работу летом
18:49
Черную плесень обнаружили на свердловском молокозаводе
18:46
В Британии призвали Зеленского уйти в отставку на фоне скандала
18:33
На Ямале появится уникальный тур по выживанию в дикой природе
18:33
На участке трассы А-310 Челябинской области на две недели введут реверсивное движение. Карта
18:32
В Тюменской области пытаются спасти краснокнижного сибирского осетра
18:30
В курганских школах ждут решения по количеству уборщиц
5
18:30
Остров в Финляндии продают дешевле студии в Новом Уренгое. Фото
2
18:28
Гималайскую медведицу-подкидыша из Владивостока привезли в Пермь. Фото
18:25
В Госдуме разрешили россиянам пользоваться VPN и Instagram*
18:25
Залужный раскрыл, когда закончится спецоперация
2
18:21
В Саткинском районе нарушитель на «Ниссане» насмерть сбил мальчика на мотоцикле
18:21
В Тюменской области сотни участников СВО прошли расширенную диспансеризацию
18:18
Спикер тюменской гордумы раскрыла, благодаря чему сделала карьеру
18:15
Трехдневный траур объявлен в Хабаровском крае из-за крушения АН-24
3
18:14
Мощный природный пожар подбирается к кипрскому Лимассолу. Видео
18:14
Полпред Жога трансформирует свой главный патриотический проект
18:09
Курганцы, застрявшие в аэропорту Сочи из-за атаки дронов, рассказали что там происходит. Фото
4
18:07
«Главному гонщику» мэрии Челябинска Ефимову вновь не дали выйти из СИЗО
18:04
День работника торговли 2025: готовые тексты и картинки для поздравлений
1
17:57
Си Цзиньпин связался с Путиным из-за крушения самолета
17:52
От сироты до миллиардера: чем известен предприниматель Белоногов из Кургана
16
17:50
К месту крушения Ан-24 в Амурской области направили гусеничную технику. Видео
1
17:47
Пермячка отсудила деньги у парикмахера, который чуть не оставил ее без волос
17:45
Челябинцы обсудили строительство элитного ЖК в центре города. Видео
2
17:44
Жителям ХМАО объяснили, когда лучше покупать арбузы
17:43
Минздрав хочет ввести комиссию для часто болеющих россиян
20
17:42
Депутат Госдумы Милонов призвал отменить Инстасамку и проверить ее на экстремизм
17:33
Водитель такси погиб при столкновении с внедорожником на пермской трассе
17:32
Стало известно, в какую сумму обойдется «интимный разговор» с Ургантом в Италии
1
17:32
Путин прилетел в Архангельскую область
17:30
Таиланд заявил о готовности применить тяжелое вооружение против Камбоджи
17:30
Обожали «Тетрис» и фанатели от Counter-Strike: какие игры нравятся пермским политикам
17:29
Экс-депутат получил 8 лет колонии за обман участников СВО
2
17:27
В авиакомпании «Ангара» проходят обыски
17:24
«Помогите построить театр мечты»: архитектор рассказал URA.RU о проекте нового здания ТЮЗа в ХМАО. Фото
1
17:21
Свердловские железнодорожники отправили за пассажирами сломанный поезд
1
17:18
Рейс Сочи-Курган задерживается из-за атаки дронов на курортный город
1
17:17
Лукашенко с иронией отреагировал на запрет Эстонии на его въезд
1
17:17
Тюменские «Зеленые» сделают спасение Туры главной темой предвыборной кампании
2
17:15
Следком: выживших в авиакатастрофе с АН-24 нет
17:08
«Можно выдохнуть»: синоптик дал прогноз погоды на выходные в Москве
17:08
В Москве начался мощный ливень
17:05
Череп собирали по кусочкам: свердловский участник СВО едва не погиб под обстрелом ВСУ. Фото
17:05
Начальник капстроя Брянской области арестован
4
17:04
Любимый яхт-клуб свердловской элиты хотят снести
2
16:59
Пермская полиция раскрыла убийство 23-летней давности
1
16:55
В Тюменской области пройдет День поля
16:52
РЖД выплатят компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тындой
1
16:49
В Кургане и Шадринске будет сильный дождь
1
16:48
Власти Ямала потратят на подсчет пассажиров 1,5 млн рублей
16:45
Артемий Лебедев вспомнил о Екатеринбурге, его емкий комментарий удивит. Скрин
16:43
Хищения, взятки, преступные схемы: экс-глава Фонда жилищного строительства ЯНАО получил 12 лет колонии
1
16:43
ООН не знает о расследовании Киевом убийства военкора Журавлева
2
16:40
Курганские учителя не останутся без работы из-за демографического спада
3
16:38
Губернатор Амурской области объявил режим ЧС из-за крушения самолета
1
16:37
Челябинца с проукраинской позицией отправили в колонию
16:36
В свердловском заксо жестко поспорили из-за новых тарифов и осадили коммуниста
8
16:35
Вице-губернатора Брянской области Симоненко отправили в СИЗО на 2 месяца
1
16:34
Владелец крематория для животных в ХМАО сделал заявление из-за жалоб жителей
1
16:34
В Тюмени назвали главные проблемы рынка недвижимости
1
16:33
Как получить повышенную пенсию умершего супруга: подробная инструкция
1
16:32
Shot: полиция задержала замглавы администрации Химок в ходе обысков
16:30
В Перми показали новую ледовую арену на Иве глазами хоккеиста
16:29
В Пермском крае сорвался аукцион по строительству боксерского зала
16:26
После новости URA.RU об избиении ребенка свердловский СК возбудил дело
16:25
Курганец взял кредиты и занял деньги у шести знакомых, поверив лжесотруднице Роскомнадзора
16:25
Продлены сроки приема заявок на участие в форуме УТРО, который пройдет в Тюмени. Фото
1
16:24
«Демографический спецназ»: Матвиенко рассказала о мощной системе поддержки семей с детьми
8
16:20
Под Екатеринбургом солдату отказали в выплате за ранение на СВО
16:15
Пашинян пообещал Мишустину, что Армения продолжит работу в ЕАЭС
1
16:11
«Поцелуи не по сценарию»: романы актеров на съемках сериала «Зимородок»
16:07
Эндокринолог Полетаева: тренд с блинами из грудного молока грозит ВИЧ
1
16:04
МИД РФ намекнул Азербайджану, как наладить отношения с Россией
2
16:03
В Заозерном районе Кургана появится новый сквер, где поставят скамейки и качели. Фото
7
16:03
В Таиланде объявили эвакуацию из-за конфликта с Камбоджей: грозит ли опасность российским туристам
1
16:01
Власти ХМАО ищут кандидатов на пост директора главного этнографического музея
2
16:01
На пермской трассе такси разлетелось после столкновения с внедорожником. Фото
1
16:00
Спорный флагман без полного привода: когда стоит ждать «Москвич 8» в Кургане
6
15:56
Мигранты под контролем, преступность сократилась: полиция ЯНАО подвела итоги за полгода работы
15:55
Украинский беспилотник атаковал скорую помощь в Запорожье
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15:54
Жене экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаевой запросили еще четыре года колонии
15:52
Среди жертв трагедии — годовалая девочка и известный хирург: стала известна судьба пассажиров самолета Ан-24
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15:51
В центре Екатеринбурга накрыли проститутошную с секс-работницами. Видео
7
15:51
Власти нашли способ борьбы с нашествием кабанов в пермских деревнях
15:48
В центре Тюмени заметили бегающую косулю. Видео
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15:45
Балицкий наградил осужденного за мошенничество генерала Ивана Попова
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15:45
Дорогие метры: курганский рынок ИЖС переходит на эскроу, цены летят вверх
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15:44
С подачи новой главы свердловского минздрава медикам придумали слоган и логотип. Видео
8
15:43
Тюменцы потирают руки в ожидании скидок на туры в Таиланд
3
15:38
На границе Таиланда начались бои: что делать туристам из России
2
15:36
Рамки на въезде в ЯНАО разоряют предпринимателей
3
15:36
В Нижневартовске энергетики проводят благоустройство дворов после ремонтов
3
15:36
Авиаэксперт предположил, почему разбился Ан-24 в Приамурье
3
15:36
Эксгибиционист кошмарит детей в парке под Екатеринбургом
2
15:33
«Сникерсы» перестанут продавать в популярных российских магазинах
8
15:31
Курганская ФСБ задержала фермера по делу с земельными махинациями. Видео
3
15:31
Эксперт рассказал, что могло произойти с разбившимся самолетом Ан-24
15:30
Обыски проходят в администрации Химок
1
15:29
Почему Тюмень — порт без моря: урбанист назвал уникальные качества города
1
15:27
Из автобусов и троллейбусов в Екатеринбурге исчезнут кондукторы: когда это случится
4
15:26
Силовики задержали экс-главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма
2
15:24
Напряженность то возрастает, то снижается: жительница ЯНАО поведала о ситуации на границе Таиланда и Камбоджи
15:24
Что происходит в аэропорту Сочи после самой мощной атаки беспилотников ВСУ: фоторепортаж
15:19
Мишустин провел переговоры с Пашиняном
1
15:15
Срочная эвакуация проходит в московском ТЦ «Город»
15:15
Путин простился с Председателем Верховного суда Ириной Подносовой
15:10
В Курганской области скончалась экс-депутат Меньшенина. Фото
15:08
Экс-главу Тамбовской области подозревают в получении взятки в 84 млн рублей
2
15:03
Экс-депутат Рады рассказал о новом страхе Зеленского
15:03
«Летишь и молишься»: россияне указали на опасность советских самолетов Ан-24
13
15:02
Пользователи массово жалуются на проблемы в работе Альфа-Банка
15:01
В Челябинске на месяц закроют улицу в Ленинском районе. Карта
15:00
Власти Кургана объяснили, за что наказали владельцев ЦУМа максимальным штрафом
20
14:59
Губернатор Ямала Артюхов вернулся из ДНР и рассказал, как восстанавливают поселки
14:59
Скандального экс-мэра пермского города Григорьева уличили в коррупции
14:56
СК направил руководство на место крушения самолета в Тынде
14:53
Сектовед раскрыл, кого из обычных россиян затронет запрет сатанизма*
9
14:52
Появились кадры прибытия Путина на церемонию прощания с председателем Верховного суда Подносовой
14:52
Туристы ХМАО едут отдыхать в Таиланд, несмотря на конфликт с Камбоджей
2
14:52
Жители ХМАО вновь жалуются на сбои в работе интернета. Скрин
14:51
Депутаты гордумы провели прием в новых районах Челябинска
14:51
«Карманный подрядчик» тюменского правительства получит полмиллиарда за два месяца
14:50
В соцсетях распространилось поддельное фото меморандума РФ о прекращении огня
14:50
Дочь чудом спасшейся пассажирки разбившегося Ан-24 рассказала подробности
4
14:48
Суд подтвердил тесные связи компании «Сбера» с челябинским организатором торгов
1
14:45
ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
14:45
Уральским абитуриентам рассказали, как сэкономить до 50% на обучение в вузе
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В Стамбуле завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине: главное об СВО 23 июля
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных
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Против разгромивших могилы челябинских подростков завели уголовное дело
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Умеров опубликовал видео с переговоров в Стамбуле
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Украинская делегация покинула место переговоров
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Мединский раскрыл, что Россия предложила Украине
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Экс-президента США обвинили в госизмене