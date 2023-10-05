По данным ГИБДД, мужчина приехал на рыбалку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Под Тюменью погиб рыбак, упав на своем автомобиле с обрыва реки. Об этом передает ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел вечером, 5 октября.

«Автомобиль „УАЗ“ вчера вечером упал с обрыва берега реки в районе 32-го километра автодороги Тюмень-Криводаново. 60-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Предварительно, мужчина приехал на рыбалку», — говорится в сообщении ведомства.

ГИБДД передает слова знакомых погибшего, которые сообщают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Перевернувшийся автомобиль заметили другие рыбаки, находившиеся неподалеку. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.