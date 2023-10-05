05 октября 2023

В Тюмени пьяный рыбак погиб, упав на машине с обрыва. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар у Салаирки. Тюмень , водоем, река, лодка, лодка рыбака, деревянная лодка
По данным ГИБДД, мужчина приехал на рыбалку Фото:

Под Тюменью погиб рыбак, упав на своем автомобиле с обрыва реки. Об этом передает ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел вечером, 5 октября.

«Автомобиль „УАЗ“ вчера вечером упал с обрыва берега реки в районе 32-го километра автодороги Тюмень-Криводаново. 60-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Предварительно, мужчина приехал на рыбалку», — говорится в сообщении ведомства.

ГИБДД передает слова знакомых погибшего, которые сообщают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Перевернувшийся автомобиль заметили другие рыбаки, находившиеся неподалеку. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Автомобиль мужчины обнаружили поздно вечером
Автомобиль мужчины обнаружили поздно вечером
Фото:

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Под Тюменью погиб рыбак, упав на своем автомобиле с обрыва реки. Об этом передает ГИБДД по Тюменской области. Инцидент произошел вечером, 5 октября. «Автомобиль „УАЗ“ вчера вечером упал с обрыва берега реки в районе 32-го километра автодороги Тюмень-Криводаново. 60-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Предварительно, мужчина приехал на рыбалку», — говорится в сообщении ведомства. ГИБДД передает слова знакомых погибшего, которые сообщают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Перевернувшийся автомобиль заметили другие рыбаки, находившиеся неподалеку. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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