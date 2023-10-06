В Челябинске пропал 12-летний подросток. Фото

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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, телефон, нарушители, гибдд, инспектор дпс, база данных
Сообщить о подростке можно по телефонам общественников или в любой отдел полиции Фото:

В Челябинске 6 октября объявили поиски 12-летнего Николая Третьяченко. Как сообщили в пресс-службе поискового отряда «Легион Спас», в последний раз подростка видели на улице Труда накануне.

«Пропал Николай Третьяченко. Ушел с улицы Труда, 21. До сих пор его местонахождения неизвестно», — рассказали в поисковом отряде.

Ребенок плотного телосложения ростом 165 см. Имеет голубые глаза и русые волосы средней длины. На верхней губе у Третьяченко имеется шрам, на левом боку носит послеоперационные шрамы. Одет в худе черного цвета с капюшоном и синие джинсы. На ногах надеты кроссовки с серо-синими вставками.

Информацию о ребенке можно оставить нескольким лицам. В отряде дали их телефоны для связи: 8-909-073-90-57 (ответит Юлия) и 8-908-584-84-21 (координатор Александр). Также можно звонить по телефону горячей линии 8 (351) 2-777-911, писать в группы в «ВКонтакте» или набирать любой отдел полиции.

В последний раз Николая видели 5 октября
В последний раз Николая видели 5 октября
Фото:

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В Челябинске 6 октября объявили поиски 12-летнего Николая Третьяченко. Как сообщили в пресс-службе поискового отряда «Легион Спас», в последний раз подростка видели на улице Труда накануне. «Пропал Николай Третьяченко. Ушел с улицы Труда, 21. До сих пор его местонахождения неизвестно», — рассказали в поисковом отряде. Ребенок плотного телосложения ростом 165 см. Имеет голубые глаза и русые волосы средней длины. На верхней губе у Третьяченко имеется шрам, на левом боку носит послеоперационные шрамы. Одет в худе черного цвета с капюшоном и синие джинсы. На ногах надеты кроссовки с серо-синими вставками. Информацию о ребенке можно оставить нескольким лицам. В отряде дали их телефоны для связи: 8-909-073-90-57 (ответит Юлия) и 8-908-584-84-21 (координатор Александр). Также можно звонить по телефону горячей линии 8 (351) 2-777-911, писать в группы в «ВКонтакте» или набирать любой отдел полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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