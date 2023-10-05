В столице ХМАО мужчина ударил ребенка в лифте. Видео

06 октября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Мужчина выругался и ударил мальчика в лифте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске мужчина ударил по голове ребенка в лифте. Видео анонимного автора опубликовало сообщество «Наш Ханты-Мансийск» с комментарием, что отец бьет ребенка. «Отец избивает ребенка! Завести уголовное дело и лишить родительских прав обоих родителей! Ребенок даже испугался зареветь, а что они с ним дома делают!», — возмутился автор. Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Мужчина в камуфляжном костюме зашел в лифт с двумя детьми и девушкой, и нецензурно выругавшись, стукнул мальчика со словами «стой спокойно». Никто его не остановил. Корреспондент направил ссылку в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали зарегистрировать инцидент и провести проверку. Ранее URA.RU писало об избитом подростке-инвалиде в Нижневартовске. Группа сверстников сняла инцидент на видео.

В Ханты-Мансийске мужчина ударил по голове ребенка в лифте. Видео анонимного автора опубликовало сообщество «Наш Ханты-Мансийск» с комментарием, что отец бьет ребенка. «Отец избивает ребенка! Завести уголовное дело и лишить родительских прав обоих родителей! Ребенок даже испугался зареветь, а что они с ним дома делают!», — возмутился автор. Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Мужчина в камуфляжном костюме зашел в лифт с двумя детьми и девушкой, и нецензурно выругавшись, стукнул мальчика со словами «стой спокойно». Никто его не остановил. Корреспондент направил ссылку в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали зарегистрировать инцидент и провести проверку. Ранее URA.RU писало об избитом подростке-инвалиде в Нижневартовске. Группа сверстников сняла инцидент на видео.