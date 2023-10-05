05 октября 2023

В столице ХМАО мужчина ударил ребенка в лифте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Мужчина выругался и ударил мальчика в лифте Фото:

В Ханты-Мансийске мужчина ударил по голове ребенка в лифте. Видео анонимного автора опубликовало сообщество «Наш Ханты-Мансийск» с комментарием, что отец бьет ребенка.

«Отец избивает ребенка! Завести уголовное дело и лишить родительских прав обоих родителей! Ребенок даже испугался зареветь, а что они с ним дома делают!», — возмутился автор.

Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Мужчина в камуфляжном костюме зашел в лифт с двумя детьми и девушкой, и нецензурно выругавшись, стукнул мальчика со словами «стой спокойно». Никто его не остановил.

Корреспондент направил ссылку в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали зарегистрировать инцидент и провести проверку.

Ранее URA.RU писало об избитом подростке-инвалиде в Нижневартовске. Группа сверстников сняла инцидент на видео.

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В Ханты-Мансийске мужчина ударил по голове ребенка в лифте. Видео анонимного автора опубликовало сообщество «Наш Ханты-Мансийск» с комментарием, что отец бьет ребенка. «Отец избивает ребенка! Завести уголовное дело и лишить родительских прав обоих родителей! Ребенок даже испугался зареветь, а что они с ним дома делают!», — возмутился автор. Инцидент произошел в пятом подъезде дома № 10 по улице Анны Коньковой. Мужчина в камуфляжном костюме зашел в лифт с двумя детьми и девушкой, и нецензурно выругавшись, стукнул мальчика со словами «стой спокойно». Никто его не остановил. Корреспондент направил ссылку в пресс-службу УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали зарегистрировать инцидент и провести проверку. Ранее URA.RU писало об избитом подростке-инвалиде в Нижневартовске. Группа сверстников сняла инцидент на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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