В Березниках службу по контракту рекламировали вместе с похоронными услугами. Видео

06 октября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Сейчас рекламная компания уже убрала с билборда услуги похоронной фирмы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках предложение поступить на службу по контракту и услуги похоронной компании разместили на одном рекламном билборде. Видео с меняющейся на билборде рекламой опубликовал telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с ветеранами СВО Пермского края. «Вот такое творение появилось в Березниках. Никогда не поверю, что это чистая случайность или нелепое совпадение. Ответственные должны дать извинения, а следственные органы обязаны провести проверку. Ждем. », — сказано в посте. На билборде также указан номер телефона рекламной компании, ООО «Трон». Ее директор, Денис Бодагов рассказал URA.RU, что появившиеся на одном билборде услуги похоронной компании и предложение о контрактной службе — случайность. «Никакого злого умысла тут нет. Вначале когда мы размещали рекламу контрактной службы, а уже затем — ритуальной фирмы и просто не обратили внимание на это. Дело в том, что на поворотных стойках билборда три грани. Два месяца никто не это не обращал внимания, а тут вдруг, увидев, составил какую-то странную логическую цепочку. Люди в Березниках нормальные, они понимают, что это случайное совпадение. Но, понятно, что в нынешних реалиях такое недопустимо, мы конечно, же сразу все сняли», — пояснил Бодагов. Предприниматель также добавил, что этой зимой его компания безвозмездно размещала сразу на нескольких билбордах в Березниках фотографии бойцов, погибших в ходе спецоперации. Сейчас в городе в рамках социальной рекламы можно увидеть около шести билбордов, на которых представлены герои СВО, заключил Бодагов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Березниках предложение поступить на службу по контракту и услуги похоронной компании разместили на одном рекламном билборде. Видео с меняющейся на билборде рекламой опубликовал telegram-канал «Прикамские витязи», который связан с ветеранами СВО Пермского края. «Вот такое творение появилось в Березниках. Никогда не поверю, что это чистая случайность или нелепое совпадение. Ответственные должны дать извинения, а следственные органы обязаны провести проверку. Ждем. », — сказано в посте. На билборде также указан номер телефона рекламной компании, ООО «Трон». Ее директор, Денис Бодагов рассказал URA.RU, что появившиеся на одном билборде услуги похоронной компании и предложение о контрактной службе — случайность. «Никакого злого умысла тут нет. Вначале когда мы размещали рекламу контрактной службы, а уже затем — ритуальной фирмы и просто не обратили внимание на это. Дело в том, что на поворотных стойках билборда три грани. Два месяца никто не это не обращал внимания, а тут вдруг, увидев, составил какую-то странную логическую цепочку. Люди в Березниках нормальные, они понимают, что это случайное совпадение. Но, понятно, что в нынешних реалиях такое недопустимо, мы конечно, же сразу все сняли», — пояснил Бодагов. Предприниматель также добавил, что этой зимой его компания безвозмездно размещала сразу на нескольких билбордах в Березниках фотографии бойцов, погибших в ходе спецоперации. Сейчас в городе в рамках социальной рекламы можно увидеть около шести билбордов, на которых представлены герои СВО, заключил Бодагов.