Футболисту Погбе грозит отстранение на четыре года из-за теста на допинг

06 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Погбе может грозить разрыв контракта с «Ювентусом» Фото: EPA / TASS В крови футболиста клуба «Ювентус» и сборной Франции Поля Погбы после допинг-пробы был найден запрещенный препарат. Теперь спортсмену может грозить дисквалификация на срок от двух до четырех лет. Погбу также могут исключить из клуба, сообщил британский телеканал Sky Sports. «Контранализ, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, подтвердил положительный результат тестостерона у Погба, который проявился после допинг-контроля 20 августа», — говорится в сообщении Sky Sports . Возможно, полузащитник не сможет участвовать в профессиональных матчах до 2027 года из-за найденных в крови метаболитов тестостерона. Еще в сентябре Погба был отстранен от футбола после того, как провалил допинг-тест. Тогда в его крови нашли вещество тестостерон. Подобный инцидент с футболистом был и в 2018 году. Французский футболист вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В составе клуба он два раза выиграл кубок Серии A и трижды — Суперкубок. А в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

В крови футболиста клуба «Ювентус» и сборной Франции Поля Погбы после допинг-пробы был найден запрещенный препарат. Теперь спортсмену может грозить дисквалификация на срок от двух до четырех лет. Погбу также могут исключить из клуба, сообщил британский телеканал Sky Sports. «Контранализ, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, подтвердил положительный результат тестостерона у Погба, который проявился после допинг-контроля 20 августа», — говорится в сообщении Sky Sports. Возможно, полузащитник не сможет участвовать в профессиональных матчах до 2027 года из-за найденных в крови метаболитов тестостерона. Еще в сентябре Погба был отстранен от футбола после того, как провалил допинг-тест. Тогда в его крови нашли вещество тестостерон. Подобный инцидент с футболистом был и в 2018 году. Французский футболист вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В составе клуба он два раза выиграл кубок Серии A и трижды — Суперкубок. А в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.