На место ДТП прибыли сотрудники госавтоинспекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде КамАЗ опрокинулся на бок. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что грузовик пытаются поднять при помощи экскаватора.

«Перевернулся КамАЗ», — передал слова очевидца telegram-канал «В Салехарде». На видео, опубликованном в посте, видно, что на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Рабочие пытаются поднять грузовик при помощи экскаватора.

Подробности происшествия на данный момент не известны. О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ на него ожидается.