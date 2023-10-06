06 октября 2023
05 октября 2023

В Салехарде опрокинулся КамАЗ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
На место ДТП прибыли сотрудники госавтоинспекции Фото:

В Салехарде КамАЗ опрокинулся на бок. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что грузовик пытаются поднять при помощи экскаватора.

«Перевернулся КамАЗ», — передал слова очевидца telegram-канал «В Салехарде». На видео, опубликованном в посте, видно, что на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Рабочие пытаются поднять грузовик при помощи экскаватора.

Подробности происшествия на данный момент не известны. О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ на него ожидается.

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В Салехарде КамАЗ опрокинулся на бок. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что грузовик пытаются поднять при помощи экскаватора. «Перевернулся КамАЗ», — передал слова очевидца telegram-канал «В Салехарде». На видео, опубликованном в посте, видно, что на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Рабочие пытаются поднять грузовик при помощи экскаватора. Подробности происшествия на данный момент не известны. О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УГИБДД по ЯНАО. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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