Пермский экс-депутат Луканин продал свою долю в бизнесе миллиардеру из Приморья

Сергей Луканин покинул Пермь в 2017 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-депутат заксобрания Пермского края Алексей Луканин вышел из участников зарегистрированного во Владивостоке ООО «Преображение Востока». Ему принадлежало 50% долей уставного капитала, второй совладелец компании также продал свою часть. Теперь 99% долей принадлежат миллиардеру Сергею Саксину, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«Бывший депутат краевого заксобрания Алексей Луканин продал свою долю в ООО „Преображение Востока“. Второй совладелец компании Игорь Бугаенко также вышел из участников компании, теперь 99% долей находятся в собственности ООО „Дальрифер“, единственным учредителем которого является миллиардер Сергей Саксин», — написал «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Несмотря на продажу, Луканин все еще продолжает занимать должность гендиректора компании.

Алексей Луканин был депутатом краевого заксобрания с 2006 по 2016 годы. В 2017 году он покинул Пермь и стал гендиректором и совладельцем рыбоводческой компании «Звезда Востока», расположенной во Владивостоке. В настоящее время экс-депутат имеет по 20,5% в приморских ООО «Эбису», ООО «Фиш Ривер» и ООО «Хам Фиш», которые специализируются на рыболовстве.