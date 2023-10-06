В Ноябрьске открыли сквер в восьмом микрорайоне Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 6 октября в восьмом микрорайоне открыли сквер с декоративными элементами, которые напоминают огромные канцелярские принадлежности. Об этом сообщила пресс-служба администрация города.

«В Ноябрьске появилось еще одно место притяжения для жителей и гостей города. В восьмом микрорайоне 6 октября открылся сквер. Первыми его оценили учащиеся художественного отделения Детской школы искусств имени Чайковского. Они уже провели здесь пленэр. Ярко и оригинально каждый элемент напоминает о том, что рядом учатся художники. Например, МАФы в виде ластика, канцелярской кнопки, карандаша и скрепки», — пишет пресс-служба администрации в telegram-канале.

Как сообщили в пресс-службе, в сквере установлен светящийся фонтан, который бьет из подземного резервуара. На территории поставили амфитеатр, а также восемь скамеек.

Изюминка сквера — это остановочный комплекс в виде настольной лампы, ландшафтный дизайн и художественная подсветка. Площадь нового сквера более пяти с половиной тысяч квадратных метров. Он адаптирован для маломобильных горожан.