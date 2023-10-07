Экс-премьер Израиля попал под мобилизацию

Экс-премьера Израиля Беннета призвали в армию из-за войны с ХАМАС
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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
Нафтали Беннет отправился воевать с ХАМАСом Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попал под всеобщую мобилизацию на фоне вооруженного конфликта с сектором Газа. Политика заметили в одном из складов израильской армии.

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«Бывший премьер-министр Нафтали Беннет был замечен в аварийном складском подразделении ЦАХАЛа (армия обороны Израиля — прим. URA.RU)», — передает издание Walla. Уточняется, что несколько часов назад в стране объявили всеобщую мобилизацию резервов из-за обострения конфликта с сектором Газа.

Палестинская группировка ХАМАС выпустила пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позже организация ворвалась на территорию еврейского государства. В израильском министерстве обороны заявили, что своими действиями палестинские боевики объявили Иерусалиму войну, передает деловое издание «Взгляд».

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попал под всеобщую мобилизацию на фоне вооруженного конфликта с сектором Газа. Политика заметили в одном из складов израильской армии. «Бывший премьер-министр Нафтали Беннет был замечен в аварийном складском подразделении ЦАХАЛа (армия обороны Израиля — прим. URA.RU)», — передает издание Walla. Уточняется, что несколько часов назад в стране объявили всеобщую мобилизацию резервов из-за обострения конфликта с сектором Газа. Палестинская группировка ХАМАС выпустила пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позже организация ворвалась на территорию еврейского государства. В израильском министерстве обороны заявили, что своими действиями палестинские боевики объявили Иерусалиму войну, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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