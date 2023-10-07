Экс-премьер Израиля попал под мобилизацию

«Бывший премьер-министр Нафтали Беннет был замечен в аварийном складском подразделении ЦАХАЛа (армия обороны Израиля — прим. URA.RU)», — передает издание Walla. Уточняется, что несколько часов назад в стране объявили всеобщую мобилизацию резервов из-за обострения конфликта с сектором Газа.
Палестинская группировка ХАМАС выпустила пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позже организация ворвалась на территорию еврейского государства. В израильском министерстве обороны заявили, что своими действиями палестинские боевики объявили Иерусалиму войну, передает деловое издание «Взгляд».
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попал под всеобщую мобилизацию на фоне вооруженного конфликта с сектором Газа. Политика заметили в одном из складов израильской армии. «Бывший премьер-министр Нафтали Беннет был замечен в аварийном складском подразделении ЦАХАЛа (армия обороны Израиля — прим. URA.RU)», — передает издание Walla. Уточняется, что несколько часов назад в стране объявили всеобщую мобилизацию резервов из-за обострения конфликта с сектором Газа. Палестинская группировка ХАМАС выпустила пять тысяч ракет по Израилю утром 7 октября. Позже организация ворвалась на территорию еврейского государства. В израильском министерстве обороны заявили, что своими действиями палестинские боевики объявили Иерусалиму войну, передает деловое издание «Взгляд».