07 октября 2023

Глава МОК заявил о поддержке федерациями допуска россиян к Олимпиаде

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Встреча серебряных призеров Олимпийских игр-2022 Светаланы Мироновой и Ирины Казакевич. Екатеринбург , олимпиада, сборная россии, олимпийские игры, олимпийская сборная россии, серебряная медаль
Международные федерации все чаще выступают за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе Фото:

Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе вызывает все больше поддержки у западных федераций. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели (допустить россиян и белорусов — прим. URA.RU), для выполнения нашей миссии. <…> Мы видели, что этот подход получает все большую и большую поддержку», — передает слова Томаса Баха сайт Inside the Games.

По его мнению, соревнования, на которых участвовали россияне, прошли без происшествий. Спортсмены соревновались с «олимпийским духом», добавил Бах.

Ранее Международный Олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. Также президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что россияне не поедут на летние Олимпийские Игры в Париж в 2024 году.

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Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе вызывает все больше поддержки у западных федераций. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели (допустить россиян и белорусов — прим. URA.RU), для выполнения нашей миссии. <…> Мы видели, что этот подход получает все большую и большую поддержку», — передает слова Томаса Баха сайт Inside the Games. По его мнению, соревнования, на которых участвовали россияне, прошли без происшествий. Спортсмены соревновались с «олимпийским духом», добавил Бах. Ранее Международный Олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. Также президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что россияне не поедут на летние Олимпийские Игры в Париж в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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