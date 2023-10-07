Глава МОК заявил о поддержке федерациями допуска россиян к Олимпиаде

07 октября 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Международные федерации все чаще выступают за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе вызывает все больше поддержки у западных федераций. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели (допустить россиян и белорусов — прим. URA.RU), для выполнения нашей миссии. <…> Мы видели, что этот подход получает все большую и большую поддержку», — передает слова Томаса Баха сайт Inside the Games. По его мнению, соревнования, на которых участвовали россияне, прошли без происшествий. Спортсмены соревновались с «олимпийским духом», добавил Бах. Ранее Международный Олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. Также президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что россияне не поедут на летние Олимпийские Игры в Париж в 2024 году.

Допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе вызывает все больше поддержки у западных федераций. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели (допустить россиян и белорусов — прим. URA.RU), для выполнения нашей миссии. <…> Мы видели, что этот подход получает все большую и большую поддержку», — передает слова Томаса Баха сайт Inside the Games. По его мнению, соревнования, на которых участвовали россияне, прошли без происшествий. Спортсмены соревновались с «олимпийским духом», добавил Бах. Ранее Международный Олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. Также президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что россияне не поедут на летние Олимпийские Игры в Париж в 2024 году.