МОК объяснил запрет россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх

МОК: атлеты из РФ не могут участвовать в Азиатских играх по техническим причинам
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Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, бегун, спортсмен, стадион
Спортсменов из РФ и Белоруссии не допустили до Азиатских игр Фото:

Российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. Об это заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм прорабатывался еще в декабре 2022 года. Однако участие атлетов в соревнованиях невозможно по техническим причинам», — пишут РИА Новости со ссылкой на МОК.

Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. В июле сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе. Однако в пятницу издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии написало, что атлетам все-таки не разрешили участвовать в стартующих 23 сентября Азиатских играх.

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Российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. Об это заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). «Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм прорабатывался еще в декабре 2022 года. Однако участие атлетов в соревнованиях невозможно по техническим причинам», — пишут РИА Новости со ссылкой на МОК. Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. В июле сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе. Однако в пятницу издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии написало, что атлетам все-таки не разрешили участвовать в стартующих 23 сентября Азиатских играх.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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