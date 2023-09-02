МОК объяснил запрет россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх

Российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в Азиатских играх в Китае по техническим причинам. Об это заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
«Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм прорабатывался еще в декабре 2022 года. Однако участие атлетов в соревнованиях невозможно по техническим причинам», — пишут РИА Новости со ссылкой на МОК.
Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. В июле сообщалось, что спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр в нейтральном статусе. Однако в пятницу издание The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии написало, что атлетам все-таки не разрешили участвовать в стартующих 23 сентября Азиатских играх.
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