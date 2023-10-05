Глава ОКР Поздняков: россияне не поедут на Олимпиаду в Париже

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, сена, франция
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года Фото:

Ни один российский спортсмен, с большой вероятностью, не поедет на летние Олимпийские Игры в Париж в 2024 году. Об этом заявил Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«ОКР не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года», — сообщил во время пресс-конференции Поздняков. Он отметил, что потенциально не видит ни одного российского олимпийца в Париже.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Пока МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

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Ни один российский спортсмен, с большой вероятностью, не поедет на летние Олимпийские Игры в Париж в 2024 году. Об этом заявил Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. «ОКР не получил приглашения для участия в Олимпиаде 2024 года», — сообщил во время пресс-конференции Поздняков. Он отметил, что потенциально не видит ни одного российского олимпийца в Париже. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Пока МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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