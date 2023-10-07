В Кургане потратят миллионы на сквер с топиариями у больницы. Скрин

08 октября 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

У Курганской областной больницы поставят еще один топиарий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане рядом с акушерским корпусом областной больницы №2 благоустроят сквер, в котором установят топиарий (фигурная стрижка деревьев и кустарников — прим. URA.RU). На эти цели направлено 7 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство сквера акушерского корпуса ГБУ „Курганская областная больница №2“ на улице Советская, 161. Начальная (максимальная) цена контракта 7 млн 262 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера. В техдокументации говорится, что цена топиария «Мама с детьми» начинается от 508 тысяч рублей. Топиарные фигуры по такой цене продаются в Брянске и в Московской области. В ходе благоустройства сквера планируется сделать освещение, провести озеленение и уложить асфальт с бордюрами на дорожках. Финансирование работ будет осуществляться из областного бюджета. В сквере у Курганской областной больницы №2 смонтируют топиарную фигуру «Мама с детьми» Скриншот: сайт госзакупок, техдокументация

В Кургане рядом с акушерским корпусом областной больницы №2 благоустроят сквер, в котором установят топиарий (фигурная стрижка деревьев и кустарников — прим. URA.RU). На эти цели направлено 7 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство сквера акушерского корпуса ГБУ „Курганская областная больница №2“ на улице Советская, 161. Начальная (максимальная) цена контракта 7 млн 262 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера. В техдокументации говорится, что цена топиария «Мама с детьми» начинается от 508 тысяч рублей. Топиарные фигуры по такой цене продаются в Брянске и в Московской области. В ходе благоустройства сквера планируется сделать освещение, провести озеленение и уложить асфальт с бордюрами на дорожках. Финансирование работ будет осуществляться из областного бюджета.