07 октября 2023
06 октября 2023

В Кургане потратят миллионы на сквер с топиариями у больницы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторая областная больница. Курган, горбольница 2, вторая горбольница, вторая областная больница
У Курганской областной больницы поставят еще один топиарий Фото:

В Кургане рядом с акушерским корпусом областной больницы №2 благоустроят сквер, в котором установят топиарий (фигурная стрижка деревьев и кустарников — прим. URA.RU). На эти цели направлено 7 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

«Благоустройство сквера акушерского корпуса ГБУ „Курганская областная больница №2“ на улице Советская, 161. Начальная (максимальная) цена контракта 7 млн 262 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера.

В техдокументации говорится, что цена топиария «Мама с детьми» начинается от 508 тысяч рублей. Топиарные фигуры по такой цене продаются в Брянске и в Московской области. В ходе благоустройства сквера планируется сделать освещение, провести озеленение и уложить асфальт с бордюрами на дорожках. Финансирование работ будет осуществляться из областного бюджета.

В сквере у Курганской областной больницы №2 смонтируют топиарную фигуру "Мама с детьми"
В сквере у Курганской областной больницы №2 смонтируют топиарную фигуру «Мама с детьми»

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В Кургане рядом с акушерским корпусом областной больницы №2 благоустроят сквер, в котором установят топиарий (фигурная стрижка деревьев и кустарников — прим. URA.RU). На эти цели направлено 7 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «Благоустройство сквера акушерского корпуса ГБУ „Курганская областная больница №2“ на улице Советская, 161. Начальная (максимальная) цена контракта 7 млн 262 тысячи рублей», — указано в техдокументации тендера. В техдокументации говорится, что цена топиария «Мама с детьми» начинается от 508 тысяч рублей. Топиарные фигуры по такой цене продаются в Брянске и в Московской области. В ходе благоустройства сквера планируется сделать освещение, провести озеленение и уложить асфальт с бордюрами на дорожках. Финансирование работ будет осуществляться из областного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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