В Кургане у вокзала сгорел автомобиль. Видео

08 октября 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

В Кургане утром 8 октября пожарные потушили автомобиль у ТЦ «Парус» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане рядом с автобусным вокзалом у ТЦ «Парус» утром 8 октября пожарные потушили легковой автомобиль. Об этом сообщил очевидец происшествия. «Загорелся автомобиль напротив автобусного вокзала у ТЦ „Парус“, где находится павильон „Шаурма“. Сначала водитель пытался сам тушить машину водой и огнетушителем. Приехали пожарные МЧС и оперативно потушили огонь. Водитель сказал пожарным, что автомобиль оснащен газовым оборудованием», — уточнил очевидец пожара. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара. Ответ ожидается.

В Кургане рядом с автобусным вокзалом у ТЦ «Парус» утром 8 октября пожарные потушили легковой автомобиль. Об этом сообщил очевидец происшествия. «Загорелся автомобиль напротив автобусного вокзала у ТЦ „Парус“, где находится павильон „Шаурма“. Сначала водитель пытался сам тушить машину водой и огнетушителем. Приехали пожарные МЧС и оперативно потушили огонь. Водитель сказал пожарным, что автомобиль оснащен газовым оборудованием», — уточнил очевидец пожара. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара. Ответ ожидается.