07 октября 2023
06 октября 2023

В Кургане у вокзала сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, гидрант, сотрудники мчс, пожарный рукав, пожарный
В Кургане утром 8 октября пожарные потушили автомобиль у ТЦ «Парус» Фото:

В Кургане рядом с автобусным вокзалом у ТЦ «Парус» утром 8 октября пожарные потушили легковой автомобиль. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«Загорелся автомобиль напротив автобусного вокзала у ТЦ „Парус“, где находится павильон „Шаурма“. Сначала водитель пытался сам тушить машину водой и огнетушителем. Приехали пожарные МЧС и оперативно потушили огонь. Водитель сказал пожарным, что автомобиль оснащен газовым оборудованием», — уточнил очевидец пожара.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара. Ответ ожидается.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане рядом с автобусным вокзалом у ТЦ «Парус» утром 8 октября пожарные потушили легковой автомобиль. Об этом сообщил очевидец происшествия. «Загорелся автомобиль напротив автобусного вокзала у ТЦ „Парус“, где находится павильон „Шаурма“. Сначала водитель пытался сам тушить машину водой и огнетушителем. Приехали пожарные МЧС и оперативно потушили огонь. Водитель сказал пожарным, что автомобиль оснащен газовым оборудованием», — уточнил очевидец пожара. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...