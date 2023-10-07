В Кургане утром 8 октября пожарные потушили автомобиль у ТЦ «Парус»
В Кургане рядом с автобусным вокзалом у ТЦ «Парус» утром 8 октября пожарные потушили легковой автомобиль. Об этом сообщил очевидец происшествия.
«Загорелся автомобиль напротив автобусного вокзала у ТЦ „Парус“, где находится павильон „Шаурма“. Сначала водитель пытался сам тушить машину водой и огнетушителем. Приехали пожарные МЧС и оперативно потушили огонь. Водитель сказал пожарным, что автомобиль оснащен газовым оборудованием», — уточнил очевидец пожара.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара. Ответ ожидается.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!