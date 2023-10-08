В Совфеде раскрыли, отменят ли президентские выборы в РФ по требованию Кадырова

Глава комиссии Совфеда заявил, что в РФ не собираются менять Конституцию
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Интервью с Андреем Климовым. Москва, климов андрей
Андрей Климов отметил, что любой человек может внести предложения по изменению Конституции Фото:

В России никто не собирается менять Конституцию, предусматривающую президентские выборы раз в шесть лет. Так глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов прокомментировал предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова отложить президентские выборы во время СВО.

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается», — приводит слова Климова РИА Новости. Однако он отметил, что любой человек может внести предложения по ее изменению, тем более, если это «не просто гражданин, а известный политик».

Ранее Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция. Он также предложил принять решение об участии в выборах только одного кандидата — действующего президента РФ Владимира Путина.

Вероятно, Совет Федерации объявит дату предстоящих президентских выборов в РФ в декабре. «Единая Россия» настроена участвовать в предвыборной кампании. Действующий президент России пока что не заявлял о своих планах на переизбрание на пост. По словам Путина, тема его участия в выборах будет поднята после решения парламента о датах выборах президента, то есть в конце 2023 года.

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В России никто не собирается менять Конституцию, предусматривающую президентские выборы раз в шесть лет. Так глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов прокомментировал предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова отложить президентские выборы во время СВО. «Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается», — приводит слова Климова РИА Новости. Однако он отметил, что любой человек может внести предложения по ее изменению, тем более, если это «не просто гражданин, а известный политик». Ранее Кадыров предложил отложить президентские выборы в России, пока проводится специальная военная операция. Он также предложил принять решение об участии в выборах только одного кандидата — действующего президента РФ Владимира Путина. Вероятно, Совет Федерации объявит дату предстоящих президентских выборов в РФ в декабре. «Единая Россия» настроена участвовать в предвыборной кампании. Действующий президент России пока что не заявлял о своих планах на переизбрание на пост. По словам Путина, тема его участия в выборах будет поднята после решения парламента о датах выборах президента, то есть в конце 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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