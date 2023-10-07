07 октября 2023
06 октября 2023

Курганская полиция задержала женщину, которая фиктивно прописала иностранца

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полиция возбудила уголовное дело против подозреваемой Фото:

Сотрудники полиции установили, что жительница Курганской области фиктивно поставила на учет иностранца. За это ей грозит срок до трех лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Установлено, что 44-летняя жительница одного из населенных пунктов Каргапольского округа фиктивно поставила на учет иностранца. Выяснилось, что он не прибывал на указанный адрес и жил в другом месте», — сообщили на сайте ведомства.

Дознаватель межмуниципального отдела МВД «Каргапольский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде, а иностранец снят с миграционного учета.

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Сотрудники полиции установили, что жительница Курганской области фиктивно поставила на учет иностранца. За это ей грозит срок до трех лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «Установлено, что 44-летняя жительница одного из населенных пунктов Каргапольского округа фиктивно поставила на учет иностранца. Выяснилось, что он не прибывал на указанный адрес и жил в другом месте», — сообщили на сайте ведомства. Дознаватель межмуниципального отдела МВД «Каргапольский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде, а иностранец снят с миграционного учета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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