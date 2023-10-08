Отец погибшего клавишника «Руки вверх» Капырина заявил об убийстве сына

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Владимир Капырин был найден мертвым в своей квартире в Москве Фото:

Отец клавишника «Руки вверх» Дмитрий Капырин заявил, что нашел своего сына Владимира с пробитой головой в квартире. Дмитрий также заявил, что до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми. Семья уверена, что Владимира убили.

«Несколько дней назад обнаружил тело сына в его квартире в Кунцево (Москва). Он лежал в луже крови с пробитой головой», — рассказал telegram-каналу Shot Дмитрий Капырин. К тому же он заявил, что обнаружил на теле сына многочисленные побои. По словам Дмитрия, до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми, они несколько раз угрожали ему.

Также из квартиры Владимира Капырина пропал iPhone и деньги. Семья считает, что Владимира убили, в заключении судмедэкспертизы сказано обратное — его смерть не была насильственной. При этом источник «Регнум» сообщает, что Владимира не убивали. Прощание с клавишником состоится 11 октября в Москве.

Владимир Капырин — известный джазовый пианист. Несколько лет он ездил на гастроли с лидером «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. К тому же он участвовал в музыкальных группах jazzmobile и в «Харизма».

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Отец клавишника «Руки вверх» Дмитрий Капырин заявил, что нашел своего сына Владимира с пробитой головой в квартире. Дмитрий также заявил, что до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми. Семья уверена, что Владимира убили. «Несколько дней назад обнаружил тело сына в его квартире в Кунцево (Москва). Он лежал в луже крови с пробитой головой», — рассказал telegram-каналу Shot Дмитрий Капырин. К тому же он заявил, что обнаружил на теле сына многочисленные побои. По словам Дмитрия, до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми, они несколько раз угрожали ему. Также из квартиры Владимира Капырина пропал iPhone и деньги. Семья считает, что Владимира убили, в заключении судмедэкспертизы сказано обратное — его смерть не была насильственной. При этом источник «Регнум» сообщает, что Владимира не убивали. Прощание с клавишником состоится 11 октября в Москве. Владимир Капырин — известный джазовый пианист. Несколько лет он ездил на гастроли с лидером «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. К тому же он участвовал в музыкальных группах jazzmobile и в «Харизма».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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