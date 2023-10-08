Сбежавшие в Израиль от СВО россияне рассказали об атаках ХАМАС

Baza: россияне в Израиле проснулись 7 октября от звука сирен

08 октября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Жители Израиля проснулись ранним утром от рева сирен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россияне, сбежавшие в Израиль из-за СВО и мобилизации, рассказали о последних атаках палестинского движения ХАМАС. Утром 7 октября жители Израиля, включая российских граждан, проснулись от звука сирен. «Сирены разбудили меня в 6:35, мы с женой подорвались, услышали и взрывы — работал «Железный купол», — передает слова Давида из Ашкелона Baza. Он добавил, что супруги дважды спускались в бомбоубежище из-за атак. Поскольку они живут в старом доме, им приходилось выходить на улицу. Давид видел момент, когда маленькая ракета упала всего в десяти минутах ходьбы от его дома. «Я проснулась от того, что ко мне в квартиру просто забегают мои соседи, которые живут сверху и кричат: „Яна, вставай! Сирена!“ А я в непонимании… », — рассказывает Яна из Ашдода. Девушка вспоминает, что жильцы дома старались объяснить происходящее, но сирена становилась все громче. Затем обстрелы прекратились. Стрельба сохранялась только в городах, расположенных ближе к сектору Газа, заключила Яна. «Мы живем в центральной части Израиля, но утренние сирены были и у нас — тут вся страна как две Москвы. Но вообще это не новость для Израиля, ракетные удары не такая уж редкость», — заявил Валерий из Тель-Авива. Он подчеркнул, что прорыв террористов ХАМАСа через израильскую границу — это нечто, с чем не сталкивались с 80-х годов. Боевики ХАМАС с оружием проникли в приграничные районы Израиля из сектора Газа, при этом производя массированные ракетные атаки. Свидетели отмечали, что в населенных пунктах проводились уличные бои. Кабинет Израиля в связи с этим поддержал официальное объявление войны, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне, сбежавшие в Израиль из-за СВО и мобилизации, рассказали о последних атаках палестинского движения ХАМАС. Утром 7 октября жители Израиля, включая российских граждан, проснулись от звука сирен. «Сирены разбудили меня в 6:35, мы с женой подорвались, услышали и взрывы — работал «Железный купол», — передает слова Давида из Ашкелона Baza. Он добавил, что супруги дважды спускались в бомбоубежище из-за атак. Поскольку они живут в старом доме, им приходилось выходить на улицу. Давид видел момент, когда маленькая ракета упала всего в десяти минутах ходьбы от его дома. «Я проснулась от того, что ко мне в квартиру просто забегают мои соседи, которые живут сверху и кричат: „Яна, вставай! Сирена!“ А я в непонимании… », — рассказывает Яна из Ашдода. Девушка вспоминает, что жильцы дома старались объяснить происходящее, но сирена становилась все громче. Затем обстрелы прекратились. Стрельба сохранялась только в городах, расположенных ближе к сектору Газа, заключила Яна. «Мы живем в центральной части Израиля, но утренние сирены были и у нас — тут вся страна как две Москвы. Но вообще это не новость для Израиля, ракетные удары не такая уж редкость», — заявил Валерий из Тель-Авива. Он подчеркнул, что прорыв террористов ХАМАСа через израильскую границу — это нечто, с чем не сталкивались с 80-х годов. Боевики ХАМАС с оружием проникли в приграничные районы Израиля из сектора Газа, при этом производя массированные ракетные атаки. Свидетели отмечали, что в населенных пунктах проводились уличные бои. Кабинет Израиля в связи с этим поддержал официальное объявление войны, передает «Национальная служба новостей».