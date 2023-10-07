В свердловском городе учились действовать в чрезвычайных ситуациях

В Дегтярске провели штабные учения по гражданской обороне

08 октября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Учения по ГО прошли в два этапа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Дегтярске (Свердловская область) прошли учения по гражданской обороне. Об этом рассказал глава города Вадим Пильников. «На первом этапе было организовано оповещение и сбор штаба гражданской обороны и спасательных служб городского округа Дегтярск. На втором этапе по выполнению мероприятий по ГО был введен в действие Указ президента РФ «О проведении общей эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», — рассказал Пильников. Штабная тренировка по организации гражданской обороны в Дегтярске прошла успешно. Все участники справились с поставленными задачами.

В городе Дегтярске (Свердловская область) прошли учения по гражданской обороне. Об этом рассказал глава города Вадим Пильников. «На первом этапе было организовано оповещение и сбор штаба гражданской обороны и спасательных служб городского округа Дегтярск. На втором этапе по выполнению мероприятий по ГО был введен в действие Указ президента РФ «О проведении общей эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», — рассказал Пильников. Штабная тренировка по организации гражданской обороны в Дегтярске прошла успешно. Все участники справились с поставленными задачами.