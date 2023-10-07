07 октября 2023

В свердловском городе учились действовать в чрезвычайных ситуациях

В Дегтярске провели штабные учения по гражданской обороне
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по ГО прошли в два этапа Фото:

В городе Дегтярске (Свердловская область) прошли учения по гражданской обороне. Об этом рассказал глава города Вадим Пильников.

«На первом этапе было организовано оповещение и сбор штаба гражданской обороны и спасательных служб городского округа Дегтярск. На втором этапе по выполнению мероприятий по ГО был введен в действие Указ президента РФ «О проведении общей эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», — рассказал Пильников.

Штабная тренировка по организации гражданской обороны в Дегтярске прошла успешно. Все участники справились с поставленными задачами.

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В городе Дегтярске (Свердловская область) прошли учения по гражданской обороне. Об этом рассказал глава города Вадим Пильников. «На первом этапе было организовано оповещение и сбор штаба гражданской обороны и спасательных служб городского округа Дегтярск. На втором этапе по выполнению мероприятий по ГО был введен в действие Указ президента РФ «О проведении общей эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», — рассказал Пильников. Штабная тренировка по организации гражданской обороны в Дегтярске прошла успешно. Все участники справились с поставленными задачами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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