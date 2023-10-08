Пентагон направит в Израиль авианосец из-за атак ХАМАС

Пентагон направит авианосец в Средиземное море из-за войны между Палестиной и Израилем
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Пентагон распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за атак боевиков ХАМАС по Израилю. Об этом сообщил глава американского военного ведомства Ллойд Остин.
«Направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле», — подчеркнул Ллойд Остин. Сообщение передает ТАСС.
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