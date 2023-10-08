Пентагон направит в Израиль авианосец из-за атак ХАМАС

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Пентагон направит авианосец в Средиземное море из-за войны между Палестиной и Израилем Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Пентагон распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за атак боевиков ХАМАС по Израилю. Об этом сообщил глава американского военного ведомства Ллойд Остин.

«Направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле», — подчеркнул Ллойд Остин. Сообщение передает ТАСС.

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Пентагон распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря из-за атак боевиков ХАМАС по Израилю. Об этом сообщил глава американского военного ведомства Ллойд Остин. «Направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле», — подчеркнул Ллойд Остин. Сообщение передает ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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