Максимальный размер выплат по больничному увеличат вдвое

Минтруд увеличит предельные размеры ряда пособий в несколько раз к 2025-му году

09 октября 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Россиянам пообещали повысить выплата по листу временной нетрудоспособности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по листу временной нетрудоспособности. Об этом рассказали в Минтруде. «Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тысяч до 5,7 тысяч рублей в 2025 году. Это связано с введением единого тарифа страховых взносов», — передают «Известия», ссылаясь на данные Минтруда. По информации ведомства, максимальная сумма выплат по больничному листу в 2025 году составит 5674 рубля в сутки. В настоящее время россияне за один день на больничном получают до 2737 рублей, а в 2024 году выплата вырастет до 4,1 тысячи рублей. В Минтруде подчеркнули, что размер выплат по больничному листу зависит от стажа работника. На стаж до пяти лет работнику выплачивается по болезни 60% от среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж от пяти до восьми лет, то выплачивается 80%, а свыше восьми лет — 100%, но не более максимального лимита. Также вырастет размер пособия по беременности и по уходу за ребенком. В 2025-м за 140 дней отпуска по беременности россиянкам будут выплачивать до 794 356 рублей. Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 996 рублей в 2025 году. Ранее правительство России реализовало индексацию более 40 выплат и пособий россиянам с 1 февраля 2023 года. Соцвыплаты выросли примерно на 11,9%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по листу временной нетрудоспособности. Об этом рассказали в Минтруде. «Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тысяч до 5,7 тысяч рублей в 2025 году. Это связано с введением единого тарифа страховых взносов», — передают «Известия», ссылаясь на данные Минтруда. По информации ведомства, максимальная сумма выплат по больничному листу в 2025 году составит 5674 рубля в сутки. В настоящее время россияне за один день на больничном получают до 2737 рублей, а в 2024 году выплата вырастет до 4,1 тысячи рублей. В Минтруде подчеркнули, что размер выплат по больничному листу зависит от стажа работника. На стаж до пяти лет работнику выплачивается по болезни 60% от среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж от пяти до восьми лет, то выплачивается 80%, а свыше восьми лет — 100%, но не более максимального лимита. Также вырастет размер пособия по беременности и по уходу за ребенком. В 2025-м за 140 дней отпуска по беременности россиянкам будут выплачивать до 794 356 рублей. Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 996 рублей в 2025 году. Ранее правительство России реализовало индексацию более 40 выплат и пособий россиянам с 1 февраля 2023 года. Соцвыплаты выросли примерно на 11,9%.