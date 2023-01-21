Какие выплаты вырастут с 1 февраля: главное об индексации

21 января 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

С 1 февраля маткапитал увеличится до 587 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российское правительство анонсировало индексацию более 40 выплат и пособий россиянам с 1 февраля 2023 года. Их планируется поднять на 11,9%. URA.RU приводит информацию о том, выплаты каким категориям россиян вырастут с 1 февраля. Согласно проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, проиндексировать выплаты российское правительство планирует более чем 40 категориям россиян, в числе которых ветераны, инвалиды, семьи с детьми и участники спецоперации на Украине. Таким образом, индексация коснется: Участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны и членов их семей. А также жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, и людей, работавших с 1941 по 1945 год на объектах противовоздушной обороны или принимавших участие в их строительстве. Выплаты поднимут и россиянам, получившим государственные награды: Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы, Героев Труда.

Инвалидов и людей, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Чернобыльцев, а также людей, подвергшихся воздействию радиации от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и из-за аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк». Выплаты увеличат на обеспечение инвалидов необходимыми для реабилитации техническими средствами, а также на погребение.

Семей с детьми. Для них будут увеличены размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка и ежемесячное пособие по уходу за детьми. Увеличится и маткапитал — на первого ребенка его размер повысится на 62,5 тысячи и составит 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысяч.

Ветеранов боевых действий, в том числе и участников спецоперации на Украине. Это военные, уволенные в запас: сотрудники органов внутренних дел, Минобороны, Росгвардии и учреждений уголовно-исполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях в России и за ее границей. Ветеранами боевых действий являются и участники СВО: добровольцы и пограничники, за что им и полагаются соответствующие выплаты. Индексацию более 40 выплат россиянам с 1 февраля ранее анонсировали в Минтруде РФ. В Минфине России отмечали, что на индексацию соцвыплат российское правительство потратит 150 миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское правительство анонсировало индексацию более 40 выплат и пособий россиянам с 1 февраля 2023 года. Их планируется поднять на 11,9%. URA.RU приводит информацию о том, выплаты каким категориям россиян вырастут с 1 февраля. Согласно проекту постановления правительства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, проиндексировать выплаты российское правительство планирует более чем 40 категориям россиян, в числе которых ветераны, инвалиды, семьи с детьми и участники спецоперации на Украине. Таким образом, индексация коснется: Семей с детьми. Для них будут увеличены размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка и ежемесячное пособие по уходу за детьми. Увеличится и маткапитал — на первого ребенка его размер повысится на 62,5 тысячи и составит 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысяч. Ветеранов боевых действий, в том числе и участников спецоперации на Украине. Это военные, уволенные в запас: сотрудники органов внутренних дел, Минобороны, Росгвардии и учреждений уголовно-исполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях в России и за ее границей. Ветеранами боевых действий являются и участники СВО: добровольцы и пограничники, за что им и полагаются соответствующие выплаты. Индексацию более 40 выплат россиянам с 1 февраля ранее анонсировали в Минтруде РФ. В Минфине России отмечали, что на индексацию соцвыплат российское правительство потратит 150 миллиардов рублей.