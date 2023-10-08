08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

Суд наказал охотника с курганской «Рублевки» за убийство косули

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Курганский охотник заплатил штраф за незаконный отстрел самки косули (архивное фото) Фото:

Житель Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», незаконно убил самку косули. По решению суда охотника обязали компенсировать ущерб природной среде. Об этом говорится в судебных материалах.

«Охотник из Кетовского округа произвел отстрел самки сибирской косули. Незаконной добычей охотничьих ресурсов нарушитель причинил материальный ущерб государству в размере 200 000 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Кетовского районного суда.

По решению суда с охотника взыскали 200 тысяч рублей в пользу государства, а также он заплатил госпошлину в сумме 5 200 рублей в бюджет Кетовского округа.

Ранее сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в Варгашинском округе Курганской области. В багажнике машины силовики обнаружили тушу косули. Материальный ущерб, причиненный браконьером, составил сорок тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», незаконно убил самку косули. По решению суда охотника обязали компенсировать ущерб природной среде. Об этом говорится в судебных материалах. «Охотник из Кетовского округа произвел отстрел самки сибирской косули. Незаконной добычей охотничьих ресурсов нарушитель причинил материальный ущерб государству в размере 200 000 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Кетовского районного суда. По решению суда с охотника взыскали 200 тысяч рублей в пользу государства, а также он заплатил госпошлину в сумме 5 200 рублей в бюджет Кетовского округа. Ранее сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в Варгашинском округе Курганской области. В багажнике машины силовики обнаружили тушу косули. Материальный ущерб, причиненный браконьером, составил сорок тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...