Суд наказал охотника с курганской «Рублевки» за убийство косули

Житель Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», незаконно убил самку косули. По решению суда охотника обязали компенсировать ущерб природной среде. Об этом говорится в судебных материалах.
«Охотник из Кетовского округа произвел отстрел самки сибирской косули. Незаконной добычей охотничьих ресурсов нарушитель причинил материальный ущерб государству в размере 200 000 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Кетовского районного суда.
По решению суда с охотника взыскали 200 тысяч рублей в пользу государства, а также он заплатил госпошлину в сумме 5 200 рублей в бюджет Кетовского округа.
Ранее сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в Варгашинском округе Курганской области. В багажнике машины силовики обнаружили тушу косули. Материальный ущерб, причиненный браконьером, составил сорок тысяч рублей.
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