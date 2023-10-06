Курганские полицейские поймали браконьера с тушей зверя в багажнике

Полицейские задержали браконьера в Варгашинском округе Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в Варгашинском округе Курганской области. В багажнике машины силовики обнаружили тушу косули. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВМД России по Курганской области.

«Полицейские нашли в багажнике автомобиля местного жителя убитую косулю. Материальный ущерб, причиненный браконьером, составил сорок тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным полиции, злоумышленник ехал на автомобиле вместе со своим знакомым по лесной дороге и заметил косулю. Он попросил товарища остановить машину, затем совершил отстрел дикого животного. Знакомого ввел в заблуждение, сказав, что убил косулю на законных основаниях. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Курганской области полицейские обнаружили две убитые косули в машине у жителя Варгашинского округа. Полиция изъяла у браконьера автомобиль, туши животных, а также оружие, ножи и топор. Ущерб природе составил 80 тысяч рублей.