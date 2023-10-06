06 октября 2023

Курганские полицейские поймали браконьера с тушей зверя в багажнике

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали браконьера в Варгашинском округе Курганской области Фото:

Сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в Варгашинском округе Курганской области. В багажнике машины силовики обнаружили тушу косули. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВМД России по Курганской области.

«Полицейские нашли в багажнике автомобиля местного жителя убитую косулю. Материальный ущерб, причиненный браконьером, составил сорок тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным полиции, злоумышленник ехал на автомобиле вместе со своим знакомым по лесной дороге и заметил косулю. Он попросил товарища остановить машину, затем совершил отстрел дикого животного. Знакомого ввел в заблуждение, сказав, что убил косулю на законных основаниях. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Курганской области полицейские обнаружили две убитые косули в машине у жителя Варгашинского округа. Полиция изъяла у браконьера автомобиль, туши животных, а также оружие, ножи и топор. Ущерб природе составил 80 тысяч рублей.

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Сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в Варгашинском округе Курганской области. В багажнике машины силовики обнаружили тушу косули. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УВМД России по Курганской области. «Полицейские нашли в багажнике автомобиля местного жителя убитую косулю. Материальный ущерб, причиненный браконьером, составил сорок тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным полиции, злоумышленник ехал на автомобиле вместе со своим знакомым по лесной дороге и заметил косулю. Он попросил товарища остановить машину, затем совершил отстрел дикого животного. Знакомого ввел в заблуждение, сказав, что убил косулю на законных основаниях. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы. Ранее в Курганской области полицейские обнаружили две убитые косули в машине у жителя Варгашинского округа. Полиция изъяла у браконьера автомобиль, туши животных, а также оружие, ножи и топор. Ущерб природе составил 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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