Производителя систем безопасности уличили в краже 20 тысяч долларов

09 октября 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Бизнесмена Александра Гошина обвинили в хищение 20 тысяч долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление СКР по Северному округу Москвы обвинило бизнесмена Александра Гошина, компания которого «АСБ Рекорд» производит и устанавливает системы безопасности, в хищение 20 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты, которые ознакомились с материалами дела. «СКР завершило расследование дела Александра Гошина — владельца юридической компании „Гошин групп“, а также „АСБ Рекордс“ — производителя систем безопасности. Обвиняемому и его защите предстоит ознакомление с материалами дела. Отметим, что за несколько дней до завершения предварительного следствия бизнесмену было предъявлено обвинение по новому эпизоду — хищения 20 тысяч долларов в 2022 году у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по делу», — передают информацию журналисты « Коммерсанта» . По словам журналистов, защита Гошина отвергает обвинения, заявляя, что деньги были переданы бизнесмену в рамках сделки, которая сорвалась по вине потерпевшего. При этом защита утверждает, что СКР специально не замечает документов, опровергающих версию следствия. Действия бизнесмена в этом случае были рассмотрены как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба в размере 1,2 миллион рублей по курсу на тот момент. Ранее 18 ноября 2022 года было возбуждено дело в отношении Александра Гошина. В материалах дела речь идет о попытке хищения прав на имущество зарегистрированной на Сейшельских Островах компании Future Trends Ltd. Бизнесмен был задержан 21 февраля 2023 года и помещен под домашний арест. Господину Гошину было предъявлено обвинение в фальсификации решения общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает «Коммерсант». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление СКР по Северному округу Москвы обвинило бизнесмена Александра Гошина, компания которого «АСБ Рекорд» производит и устанавливает системы безопасности, в хищение 20 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты, которые ознакомились с материалами дела. «СКР завершило расследование дела Александра Гошина — владельца юридической компании „Гошин групп“, а также „АСБ Рекордс“ — производителя систем безопасности. Обвиняемому и его защите предстоит ознакомление с материалами дела. Отметим, что за несколько дней до завершения предварительного следствия бизнесмену было предъявлено обвинение по новому эпизоду — хищения 20 тысяч долларов в 2022 году у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по делу», — передают информацию журналисты «Коммерсанта». По словам журналистов, защита Гошина отвергает обвинения, заявляя, что деньги были переданы бизнесмену в рамках сделки, которая сорвалась по вине потерпевшего. При этом защита утверждает, что СКР специально не замечает документов, опровергающих версию следствия. Действия бизнесмена в этом случае были рассмотрены как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба в размере 1,2 миллион рублей по курсу на тот момент. Ранее 18 ноября 2022 года было возбуждено дело в отношении Александра Гошина. В материалах дела речь идет о попытке хищения прав на имущество зарегистрированной на Сейшельских Островах компании Future Trends Ltd. Бизнесмен был задержан 21 февраля 2023 года и помещен под домашний арест. Господину Гошину было предъявлено обвинение в фальсификации решения общего собрания акционеров (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает «Коммерсант».