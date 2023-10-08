08 октября 2023
07 октября 2023

В Березовском легковушка сбила 80-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, машина скорой помощи, скорая помошь
Пенсионерку госпитализировали с травмами различной степени Фото:

В Березовском (Свердловская область) водитель Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

«Водитель Nissan допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия, пострадала 80-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла примерно в 15 часов 8 октября возле дома на улице Театральная, 22. Водительский стаж у мужчины составляет девять лет, в этом году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, добавили в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

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В Березовском (Свердловская область) водитель Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Березовскому. «Водитель Nissan допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия, пострадала 80-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла примерно в 15 часов 8 октября возле дома на улице Театральная, 22. Водительский стаж у мужчины составляет девять лет, в этом году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, добавили в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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