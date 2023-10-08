Пенсионерку госпитализировали с травмами различной степени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) водитель Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

«Водитель Nissan допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия, пострадала 80-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла примерно в 15 часов 8 октября возле дома на улице Театральная, 22. Водительский стаж у мужчины составляет девять лет, в этом году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, добавили в пресс-службе ГИБДД по Березовскому.

Фото: сообщество «Госавтоинспекция ОМВД России по г. Березовскому» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/gibddbrz66