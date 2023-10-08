08 октября 2023
07 октября 2023

В центре Перми возле больницы обнаружен труп человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт Центра медицины катастроф с пострадавшим в ДТП в городе Лесном, приземлившийся на поле стадиона «Локомотив-Изумруд». Екатеринбург, машина реанимации, реанимация, машина скорой медицинской помощи
На место выезжала скорая помощь Фото:

В Перми возле краевой больницы найдено тело погибшего человека. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Утро понедельника. Труп и реанимация у краевой больницы на ул. Пушкина», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

Спустя 45 минут после публикации поста местные жители заметили, что тело до сих пор не убрали. «Сейчас там проезжала, до сих пор лежит. Даже не огородили ничем, только прикрыли, а мимо него ходят люди с детьми. Кошмар», — возмутилась пользователь Дарья Евдокимова.

Тело погибшего прикрыли белой простыней
Тело погибшего прикрыли белой простыней

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В Перми возле краевой больницы найдено тело погибшего человека. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Утро понедельника. Труп и реанимация у краевой больницы на ул. Пушкина», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Спустя 45 минут после публикации поста местные жители заметили, что тело до сих пор не убрали. «Сейчас там проезжала, до сих пор лежит. Даже не огородили ничем, только прикрыли, а мимо него ходят люди с детьми. Кошмар», — возмутилась пользователь Дарья Евдокимова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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