В центре Перми возле больницы обнаружен труп человека. Фото

09 октября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

На место выезжала скорая помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми возле краевой больницы найдено тело погибшего человека. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Утро понедельника. Труп и реанимация у краевой больницы на ул. Пушкина», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Спустя 45 минут после публикации поста местные жители заметили, что тело до сих пор не убрали. «Сейчас там проезжала, до сих пор лежит. Даже не огородили ничем, только прикрыли, а мимо него ходят люди с детьми. Кошмар», — возмутилась пользователь Дарья Евдокимова. Тело погибшего прикрыли белой простыней Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-69295870_1537170

В Перми возле краевой больницы найдено тело погибшего человека. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Утро понедельника. Труп и реанимация у краевой больницы на ул. Пушкина», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми. Спустя 45 минут после публикации поста местные жители заметили, что тело до сих пор не убрали. «Сейчас там проезжала, до сих пор лежит. Даже не огородили ничем, только прикрыли, а мимо него ходят люди с детьми. Кошмар», — возмутилась пользователь Дарья Евдокимова.