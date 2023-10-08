В Курганской области простились с погибшим на СВО сержантом Орловым

09 октября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Курганцы простились со стрелком из Шадринского округа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Шадринске (Курганская область) простились с сержантом Сергеем Орловым. Молодой человек погиб в начале октября в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Сержант Орлов Сергей Александрович, погибший в зоне СВО, был захоронен со всеми почестями 7 октября», — рассказали сотрудники военкомата. Уроженец села Погорелка Шадринского района погиб в зоне СВО в начале октября. Шадринцу было 36 лет. Он проходил службу в мотострелковом полку и был стрелком, уточнили в комиссариате. Сержант из Курганской области погиб в зоне СВО фото: VK Шадринск — Регион 45 https://vk.com/wall-49380112_29707?z=photo-49380112_457247626%2Falbum-49380112_00%2Frev

В городе Шадринске (Курганская область) простились с сержантом Сергеем Орловым. Молодой человек погиб в начале октября в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Сержант Орлов Сергей Александрович, погибший в зоне СВО, был захоронен со всеми почестями 7 октября», — рассказали сотрудники военкомата. Уроженец села Погорелка Шадринского района погиб в зоне СВО в начале октября. Шадринцу было 36 лет. Он проходил службу в мотострелковом полку и был стрелком, уточнили в комиссариате.