В Курганской области простились с погибшим на СВО сержантом Орловым

Курганцы простились со стрелком из Шадринского округа
В городе Шадринске (Курганская область) простились с сержантом Сергеем Орловым. Молодой человек погиб в начале октября в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.
«Сержант Орлов Сергей Александрович, погибший в зоне СВО, был захоронен со всеми почестями 7 октября», — рассказали сотрудники военкомата. Уроженец села Погорелка Шадринского района погиб в зоне СВО в начале октября.
Шадринцу было 36 лет. Он проходил службу в мотострелковом полку и был стрелком, уточнили в комиссариате.
Сержант из Курганской области погиб в зоне СВО
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