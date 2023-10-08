08 октября 2023
07 октября 2023

В Курганской области простились с погибшим на СВО сержантом Орловым

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Курганцы простились со стрелком из Шадринского округа Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) простились с сержантом Сергеем Орловым. Молодой человек погиб в начале октября в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Сержант Орлов Сергей Александрович, погибший в зоне СВО, был захоронен со всеми почестями 7 октября», — рассказали сотрудники военкомата. Уроженец села Погорелка Шадринского района погиб в зоне СВО в начале октября.

Шадринцу было 36 лет. Он проходил службу в мотострелковом полку и был стрелком, уточнили в комиссариате.

Сержант из Курганской области погиб в зоне СВО
Сержант из Курганской области погиб в зоне СВО

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В городе Шадринске (Курганская область) простились с сержантом Сергеем Орловым. Молодой человек погиб в начале октября в зоне военных действий. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Сержант Орлов Сергей Александрович, погибший в зоне СВО, был захоронен со всеми почестями 7 октября», — рассказали сотрудники военкомата. Уроженец села Погорелка Шадринского района погиб в зоне СВО в начале октября. Шадринцу было 36 лет. Он проходил службу в мотострелковом полку и был стрелком, уточнили в комиссариате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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