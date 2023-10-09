Адвоката Илью Новикова* обвинили в госизмене

ФСБ завела дело о госизмене за переход на сторону противника в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова (признан иноагентом). Об этом сообщили в ведомстве. До этого Новиков неоднократно появлялся в программе «Что? Где? Когда?» в качестве знатока.
«ФСБ РФ задокументирована причастность Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, его приводит РИА Новости. По данным следствия, Новиков покинул Россию и вступил в ряды теробороны Украины после начала спецоперации. Сам адвокат живет в Киеве с 2021 года, 25 ноября 2022 года он стал иноагентом в России за сотрудничество с другими иностранными агентами и экстремистскими организациями.
*Илья Новиков признан Минюстом РФ иноагентом
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