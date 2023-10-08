Бастрыкин заинтересовался смертельной дракой челябинских силовиков

09 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет подробного доклада от челябинских следователей Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему ходе расследования уголовного дела о драке сотрудников ФСИН в Челябинской области, закончившейся смертью одного из них. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе ведомтва. «В соцсети опубликовано видеообращение к председателю СК России от жительницы города Верхнеуральска Челябинской области. В феврале текущего года ее супруг был избит знакомым на улице, а причиной его смерти явилось переохлаждение тела. Женщина указывает на доказательства умышленных действий обвиняемого, направленных на убийство супруга, и не согласна с квалификацией преступления как причинение смерти по неосторожности», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что челябинские следователи уже завершили дело, и намерены направить материалы прокурору для утверждения обвинения. Однако Бастрыкин потребовал от начальника следственного управления СК по региону Петра Решетникова доложить о расследовании с учетом фактов, изложенных в обращении. Пьяная драка двух сотрудников ГУ ФСИН произошла в Верхнеуральске зимой. По версии следствия, после нее один из участников уснул на другом. Через три часа сотрудник кафе, где выпивали оппоненты, вышел на улицу, увидел лежавших и вызвал скорую — но находившийся снизу фсиновец уже умер от переохлаждения. Дело возбудили по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), но супруга погибшего считает, что его коллега намеренно не давал тому встать, чтобы погубить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему ходе расследования уголовного дела о драке сотрудников ФСИН в Челябинской области, закончившейся смертью одного из них. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе ведомтва. «В соцсети опубликовано видеообращение к председателю СК России от жительницы города Верхнеуральска Челябинской области. В феврале текущего года ее супруг был избит знакомым на улице, а причиной его смерти явилось переохлаждение тела. Женщина указывает на доказательства умышленных действий обвиняемого, направленных на убийство супруга, и не согласна с квалификацией преступления как причинение смерти по неосторожности», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что челябинские следователи уже завершили дело, и намерены направить материалы прокурору для утверждения обвинения. Однако Бастрыкин потребовал от начальника следственного управления СК по региону Петра Решетникова доложить о расследовании с учетом фактов, изложенных в обращении. Пьяная драка двух сотрудников ГУ ФСИН произошла в Верхнеуральске зимой. По версии следствия, после нее один из участников уснул на другом. Через три часа сотрудник кафе, где выпивали оппоненты, вышел на улицу, увидел лежавших и вызвал скорую — но находившийся снизу фсиновец уже умер от переохлаждения. Дело возбудили по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), но супруга погибшего считает, что его коллега намеренно не давал тому встать, чтобы погубить.