В Челябинской области силовик умер после пьяной драки с коллегой

Вечеринка закончилась смертью мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области пьяная драка двух сотрудников ГУ ФСИН, произошедшая зимой, закончилась смертью одного из сотрудников. Согласно заключению судмедэксперта, мужчина умер от переохлаждения, однако жена покойного настаивает на убийстве.

«После пьяной драки на морозе один сотрудник ФСИН уснул на другом: верхний проснулся спустя три часа, нижний — умер. Возбудили дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“, но жена погибшего считает, что это было преднамеренное убийство, так как оппонент мешал ее мужу встать», — сообщает издание SHOT.

По словам жены погибшего, ее мужа пригласили на вечеринку, чтобы отметить очередное повышение звания коллег. После выпитого он несколько раз вступал в споры с сослуживцем. Однако они заканчивались благополучно, мужчины мирились. Когда все гости вечеринки разошлись по домам, между мужчинами вновь случился конфликт. они начали бороться. В итоге один из них оказался на оппоненте и уснул. Так они пролежали три часа, пока их не заметил сотрудник кафе, в котором происходило празднование. Он и вызвал скорую. К тому моменту лежащий с низу мужчина уже не подавал признаков жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренном статьей 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Однако родственники погибшего требуют переквалифицировать статью на более тяжкую.

URA.RU связалось с пресс-службой областного ГУ ФСИН. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что расследование дела продолжается.