В центре Перми продают ресторан «Мюнхен», который закрывали судебные приставы

09 октября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В 2018 году ресторан опечатывали за нарушение правил пожарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми выставили на продажу помещения бара-ресторана «Мюнхен», который в 2018 году судебные приставы опечатывали за нарушения правил пожарной безопасности. Стоимость площадей, расположенных в городском центре — 23 млн рублей. «Продается дeйствующий ресторaн в центpе гоpода. Долгосрочный арендатор — бар „Мюнxен“, рaбoтающий более шести лет. Помещение расположено вблизи пересечения улиц Ленина и Крисанова, что обеспечивает, центр города. Рядом находятся ТЦ „Облака“, БЦ „Славяновский РLАZА“, отделение „Сбербанка“, магазины. Цена — 23 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. В декабре 2018 года расположенный в подвальных помещениях жилого дома Перми ресторан «Мюнхен» был закрыт судебными приставами за нарушение правил пожарной безопасности. Их во время проверки выявила прокуратура Дзержинского района. В ходе ревизии выяснилось, что в ресторане отсутствовали противопожарная сигнализация и приточно-вытяжная вентиляции. Также были выявлены проблема с эвакуационными выходами и стенами, отделка которых состояла из горючих материалов. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми выставлено на продажу кафе здорового питания Don Avocado. Стоимость заведения общепита — 4,5 млн рублей.

В Перми выставили на продажу помещения бара-ресторана «Мюнхен», который в 2018 году судебные приставы опечатывали за нарушения правил пожарной безопасности. Стоимость площадей, расположенных в городском центре — 23 млн рублей. «Продается дeйствующий ресторaн в центpе гоpода. Долгосрочный арендатор — бар „Мюнxен“, рaбoтающий более шести лет. Помещение расположено вблизи пересечения улиц Ленина и Крисанова, что обеспечивает, центр города. Рядом находятся ТЦ „Облака“, БЦ „Славяновский РLАZА“, отделение „Сбербанка“, магазины. Цена — 23 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. В декабре 2018 года расположенный в подвальных помещениях жилого дома Перми ресторан «Мюнхен» был закрыт судебными приставами за нарушение правил пожарной безопасности. Их во время проверки выявила прокуратура Дзержинского района. В ходе ревизии выяснилось, что в ресторане отсутствовали противопожарная сигнализация и приточно-вытяжная вентиляции. Также были выявлены проблема с эвакуационными выходами и стенами, отделка которых состояла из горючих материалов. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми выставлено на продажу кафе здорового питания Don Avocado. Стоимость заведения общепита — 4,5 млн рублей.