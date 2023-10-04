В центре Перми продается кафе здорового питания за 4,5 млн

Кафе работает с 2022 года
Владелец выставил на продажу кафе здорового питания Don Avocado, которое работает в формате «салат-бар». Бизнес оценивают в 4,5 млн рублей. Заведение расположено в центре Перми, его открыли в феврале 2022 года.
«Продается кафе-бар здорового питания Don Avocado. Площадь 70 квадратных метров. 22 посадочных места. Стоимость — 4,5 млн рублей», — пишет продавец кафе на сайте «Авито».
Причину продажи заведения владелец не раскрывает. По данным электронного справочника «2ГИС» кафе продолжает работать.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается легендарное кафе арабской кухни. Заведение работало более 15 лет.
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