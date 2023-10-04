04 октября 2023

В центре Перми продается кафе здорового питания за 4,5 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе работает с 2022 года Фото:

Владелец выставил на продажу кафе здорового питания Don Avocado, которое работает в формате «салат-бар». Бизнес оценивают в 4,5 млн рублей. Заведение расположено в центре Перми, его открыли в феврале 2022 года.

«Продается кафе-бар здорового питания Don Avocado. Площадь 70 квадратных метров. 22 посадочных места. Стоимость — 4,5 млн рублей», — пишет продавец кафе на сайте «Авито».

Причину продажи заведения владелец не раскрывает. По данным электронного справочника «2ГИС» кафе продолжает работать.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается легендарное кафе арабской кухни. Заведение работало более 15 лет.

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Владелец выставил на продажу кафе здорового питания Don Avocado, которое работает в формате «салат-бар». Бизнес оценивают в 4,5 млн рублей. Заведение расположено в центре Перми, его открыли в феврале 2022 года. «Продается кафе-бар здорового питания Don Avocado. Площадь 70 квадратных метров. 22 посадочных места. Стоимость — 4,5 млн рублей», — пишет продавец кафе на сайте «Авито». Причину продажи заведения владелец не раскрывает. По данным электронного справочника «2ГИС» кафе продолжает работать. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продается легендарное кафе арабской кухни. Заведение работало более 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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